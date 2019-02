Les subsides pénalisent des cantons romands

«Berne n’aide pas les cantons qui en ont le plus besoin»

Interview





Le conseiller d’État neuchâtelois Jean-Nathanaël Karakash répond à nos questions.



Les cantons romands sont-ils pénalisés par la répartition des subsides fédéraux?



Ce n’est pas parce qu’ils sont romands que ces cantons rencontrent des difficultés! Le problème principal est que, dans la distribution entre les cantons des soutiens de la Confédération, on ne prend en compte ni les besoins réels, ni les coûts induits par les obligations fixées par le droit fédéral. L’argent est réparti en fonction du nombre d’habitants. Les cantons urbains ou moins riches, où les besoins sont plus élevés, sont pénalisés. Le canton de Zurich serait dans la même situation que Genève ou Bâle s’il n’avait pas, en plus de la ville, un arrière-pays générant très peu de besoins.



Vous dites que le système n’est pas équitable. Pourquoi?



La Confédération oblige les cantons à assumer la prise en charge de la prime des bénéficiaires de prestations complémentaires (PC), à hauteur de la prime moyenne cantonale. Mais son soutien financier n’est pas adapté à cette exigence. Les cantons n’ont aucune latitude et cette situation n’est pas conforme au principe «qui paie commande». Du coup, certains cantons doivent fournir un double effort. D’une part, ils ont davantage de bénéficiaires de PC. D’autre part, les coûts de la santé et donc les primes y sont plus élevés. À Neuchâtel, la totalité des subsides fédéraux sert à soutenir les bénéficiaires de PC. Pour aider les personnes à l’aide sociale, les personnes à revenus modestes et les familles, nous ne pouvons compter sur aucun soutien de la Confédération et nous devons financer la totalité par nos propres moyens.



N’est-ce pas aux cantons d’assumer des coûts de la santé plus élevés?



Le problème ne trouve pas sa cause principale dans les coûts de la santé, mais dans l’incohérence du financement fédéral. D’un côté, on impose des dépenses en fonction de la situation sociale de la population, et de l’autre, on ne tient pas compte de la situation sociale pour répartir les moyens. Très concrètement, la Confédération aide massivement des cantons qui n’ont que peu de besoins, alors qu’elle n’aide pas les cantons qui en ont le plus besoin!