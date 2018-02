Les tireurs vaudois dans le viseur de la lutte antiterroriste

Ils ont d’abord hésité, réticents à faire entrer la politique dans leurs stands, mais les tireurs sportifs vaudois sont désormais prêts à descendre dans l’arène politique pour livrer un combat qu’ils estiment vital pour sauver leur passion. Comme les fines gâchettes de tout le pays, ils n’ont pas avalé la pilule – celle de trop selon eux – de la nouvelle directive européenne sur les armes et l’ont fait savoir au Conseil fédéral au terme de la période de consultation qui a pris fin au tout début de cette année.

Parmi les nombreux points censés durcir l’accès aux armes – dans le contexte des actes terroristes qui ont frappé l’Europe – plusieurs tracasseries font craindre le pire aux sociétés de villages, au sein desquelles beaucoup de citoyens détiennent encore un mousqueton ou un fusil d’assaut et se rendent au stand comme d’autres au fitness et à la zumba. Il s’agit en particulier du contrôle beaucoup plus poussé de l’assiduité des tireurs – quasiment tacite aujourd’hui – ainsi que l’obligation d’être membre de la société où ils pratiquent leur hobby.

Deux exigences qui semblent de prime abord relever du bon sens, mais dont l’application ne va pas de soi dans le contexte helvétique truffé de tirs populaires où l’on retrouve derrière les cibles aussi bien des ados que des dames ou des retraités souvent sans expérience particulière du maniement de l’arme. «Pour nos 5000 licenciés qui tirent chaque semaine, ce suivi rigoureux est déjà effectué depuis longtemps», assure le président des carabiniers vaudois, Pierre-André Haas, un homme pondéré qui a pourtant dégainé sa «plume du dimanche» pour répondre à la consultation. «Nous n’avons pas pour habitude de glisser sur le terrain de la politique, mais ce nouveau durcissement imposé par l’Europe est ressenti comme une attaque de plus contre nos traditions. Bruxelles nous met dans le même panier que les terroristes, et nos membres sont en colère.»

Abbayes en péril

Le sujet sera d’ailleurs sur toutes les lèvres lors de l’assemblée générale prévue dimanche 25 février où le président de la Fédération suisse fera même le déplacement de Prangins pour assurer les Vaudois de son soutien. «Sous prétexte de lutter contre le terrorisme, la Confédération ne tient pas compte de la spécificité de notre pays et des milliers de tirs populaires qui réunissent surtout des villageois participant à une manifestation communale sans être des pratiquants assidus», poursuit Pierre-André Haas. Ces fêtes populaires, comme les abbayes, constituent souvent le fonds de commerce des sociétés, qui se renflouent en attirant un cercle plus large que les «mordus». «Si on prend la directive au pied de la lettre au niveau de l’exigence de tirer régulièrement et d’être membre d’une société, ces «intermittents» ne pourraient plus faire partie de nos fêtes. A terme, ce serait la mort à petit feu de nos sociétés», fulmine le président.

Si les tireurs contestent l’introduction de contrôles réguliers – dont la fréquence n’est étonnamment pas précisée dans le texte – ou l’obligation d’adhérer à une société, c’est qu’ils craignent que de guerre lasse, les pratiquants occasionnels – ceux qui se rendent quelques fois par an au stand – finissent aussi par rendre les armes, au sens propre. «Nous allons devoir mettre en place une bureaucratie énorme et cela va pousser les gens à ramener leur fusil à l’arsenal et à se détourner de notre sport.»

Prêts à se battre

Les tireurs savent bien que les lettres envoyées par de nombreuses sociétés de tout le pays pour contrer la directive risquent de taper hors de la cible, Berne ayant une marge de manœuvre extrêmement limitée dans ce dossier directement lié aux Accords de Schengen. De plus, les cantons et les partis – s’ils soulignent eux aussi un certain flou dans l’application et la mise en place des contrôles – saluent le fait de se fondre dans le moule européen, l’important étant de ne pas faire de vagues dans une période déjà délicate pour la Suisse. «Nous ne voulons pas devenir le porte-voix de l’UDC, mais ce parti est le seul à partager notre position (ndlr: il a refusé la consultation en bloc). Partout où je vais, des membres «m’alpaguent» pour me dire qu’ils iront récolter des signatures si un référendum est lancé. C’est la première fois qu’on m’interpelle de la sorte car la limite est franchie.»

À l’image de Roland Renaud, le président du Guidon aubonnois qui a également envoyé une lettre de protestation à l’Office fédéral de la police. «Cette révision inquiète toutes les sociétés de tir, car on sent bien que derrière tout ça, le but est d’interdire les armes à la maison et de nous faire boucler nos stands! Mais on ne va pas se laisser faire.» (24 heures)