Les trois obstacles que doit franchir Viola Amherd

En avant, marche. Deux semaines à peine après la publication de deux rapports complémentaires, Viola Amherd a présenté ce jeudi sa nouvelle stratégie pour renouveler la défense aérienne helvétique. «Un des trois dossiers les plus importants de mon département», a rappelé la Valaisanne.

Pour s’imposer, la ministre de la Défense coupe en deux le paquet de Guy Parmelin. Seuls les avions passeront par une votation pour un montant de 6 milliards; l’acquisition du système de défense sol-air est prévue dans le cadre d’un crédit ordinaire et ne devra pas dépasser 2 milliards. Viola Amherd change aussi de cap sur les affaires compensatoires, à savoir l’obligation pour le constructeur choisi d’investir en Suisse une part de la somme versée. Jusqu’ici, le Conseil fédéral exigeait des contrats à hauteur de 100% du prix d’achat. Viola Amherd ramène la barre à 60%: «Ces affaires renchérissent les prix. Or il faut gérer au mieux l’argent du contribuable.» En clair, en faisant baisser le prix des avions, il y a la possibilité d’en acquérir davantage. Les experts rêvent de 40 appareils.

Reste que les choix de la Valaisanne sont aussi courageux que dangereux. Trois embûches se dressent désormais sur sa route.

Un montant de 6 milliards, c’est risqué en votation

Une facture à 6 milliards est-elle moins risquée qu’une de 8 milliards? «Pour les opposants, ce sera de toute façon trop, réagit Roger Golay (MCG/GE). Mais 6 milliards, c’est le prix minimum pour une défense aérienne crédible.» Pour Corina Eichenberger (PLR/AG), il faudra expliquer clairement à la population les raisons de cet investissement. «Les menaces ont changé. Et il est désormais question de l’avenir de la défense aérienne.» Pour Brigitte Crottaz (PS/VD), la somme est «totalement exagérée» et reflète «un manque de réflexion stratégique alors que cet argent pourrait être utile ailleurs.» Pour rappel, en 2014, le peuple avait rejeté l’achat de 22 Gripen pour une somme d’un peu plus de 3 milliards.

L’emprise des lobbyistes sur le système de défense sol-air

Le parlement aura donc le dernier mot sur l’acquisition du système sol-air. Plusieurs élus de Suisse centrale se frottent les mains, eux qui militaient pour cette solution. Leur réflexion est la suivante: face au risque que le peuple rejette l’achat d’un nouvel avion, il fallait au moins s’assurer les milliards pour la défense sol-air, afin de faire tourner l’industrie d’armement présente dans leur région. Mais ce découplage ne fait pas que des heureux. «Le risque existe que les lobbyistes fassent pression pour acquérir le système qui rapporte le plus à l’industrie d’armement, et pas forcément pour le meilleur», craint Brigitte Crottaz. «La planification sera faite de telle manière que le système soit celui qui correspond le mieux à l’avion que nous aurons sélectionné», rassure Corina Eichenberger. «Si les élus de Suisse centrale sont très puissants aux États, ils le sont moins au National», ajoute Roger Golay.

La main dans l’engrenage des affaires compensatoires

Attention danger. Lorsqu’il avait osé remettre en question le bien-fondé des affaires compensatoires, Guy Parmelin s’était attiré quantité d’ennemis. Pour des entreprises qui ont pris l’habitude de se «servir sur le dos de l’armée», selon les mots d’un observateur, ces affaires sont sacrées. «Mais elles renchérissent le prix, c’est un fait», explique Brigitte Crottaz, qui soutient la ministre sur ce point. «60%? C’est une erreur magistrale, ça va à l’encontre des intérêts de la Suisse. Le risque est que la Romandie n’ait pas sa part du gâteau», craint Roger Golay. «L’industrie des machines ne sera pas ravie de cette décision», abonde Corina Eichenberger. En effet, plusieurs faîtières ont déjà fait part de leurs critiques. Et Corina Eichenberger de rappeler que le parlement pourra encore changer ce pourcentage. (24 Heures)