Même petite, la hausse des primes 2019 est contestée

Le ministre de la Santé, Alain Berset, n’a pas eu à baisser les yeux. Il a annoncé lundi que les primes d’assurance maladie augmenteraient de 1,2% en 2019. Cette moyenne nationale est calculée pour tous les âges, franchises et modèles d’assurance. Comme la méthode de calcul a changé, on ne peut pas comparer cette hausse avec celles des années passées. Avec l’ancien système, où l’on se concentrait sur la hausse de la prime avec une franchise à 300 francs, l’augmentation serait de 2,7%.

Cliquez sur les images pour les agrandir. Pour 2019, les citoyens d’Appenzell Rhodes-Intérieures et d’Uri sont les plus chanceux, eux qui enregistrent une baisse de 1,5%. À l’autre bout, les Valaisans essuient une hausse de 3,6%. Celle-ci est de 1,4% pour Genève et de 1,8% pour Vaud. Ajoutons une bonne nouvelle pour les jeunes adultes (19-25 ans): leur prime baisse de 15,6% en moyenne nationale, après que le parlement a décidé d’alléger leur charge.

Cette hausse modérée est notamment liée au fait qu’en 2017 les primes ont été plus élevées que les coûts, ce qui a permis de constituer des réserves. «Le signal est positif et donne l’impression qu’on peut maîtriser l’évolution des coûts», ajoute Alain Berset. À son avis, il faut aussi y voir le fruit d’une volonté politique et d’un soutien accru de tous les acteurs. «On a senti que cette question a pris de l’importance et c’est une très bonne chose.» Mais il ajoute qu’il faudra encore beaucoup d’efforts.

Les élus adoptent la même prudence. «C’est une bonne nouvelle, mais on ne peut pas encore y voir une tendance», commente la conseillère nationale Ruth Humbel (PDC/AG). Rebecca Ruiz (PS/VD), également présidente romande de la Fédération des patients, ajoute que les moyennes cachent de grandes disparités. «Certaines personnes doivent garder des franchises basses, par exemple parce qu’elles souffrent d’une maladie chronique. Ce sont aussi les plus impactées par les augmentations répétitives… Et nous ne savons pas comment les choses vont évoluer l’an prochain.» Isabelle Moret (PLR/VD), présidente de H+, conclut que le parlement et le Conseil fédéral doivent en faire davantage pour maîtriser la hausse des coûts, en intervenant notamment sur les tarifs du secteur ambulatoire.

En Suisse romande, des voix s’élèvent surtout pour dire que la hausse reste trop importante. La Société vaudoise de médecine a dégainé la première. Son président, Philippe Eggimann, relève qu’en 2017 les primes ont augmenté davantage que les coûts. Et que ces derniers baissent au premier semestre 2018. S’il parle du canton de Vaud, la tendance est la même à Genève. «Sur quoi la hausse annoncée est-elle basée? Sur le fait qu’on pense que les coûts vont repartir à la hausse l’an prochain? J’aimerais comprendre la méthode de calcul… Mais personne ne sait si cette annonce est justifiée», s’exclame Philippe Eggimann. Pour lui, on devrait geler les primes l’an prochain. «Si les coûts augmentaient par exemple de 2%, les caisses pourraient l’assumer avec leurs réserves.»

Les conseillers d’État vaudois et genevois jugent en chœur que les augmentations annoncées dans leurs cantons sont incompréhensibles. Et à la RSR, leur homologue jurassien a qualifié d’«inexplicable à ce stade» la hausse dans sa région (+2,4%).

«Le problème est que les caisses ont trop de latitude pour constituer des réserves et les conserver, commente Rebecca Ruiz. La loi prévoit qu’elles peuvent rembourser les primes perçues en trop dans un canton si elles dépassent les coûts enregistrés dans le canton en question, mais elles n’y sont pas obligées.» Ce décalage entre les primes et les coûts en 2017 interpelle aussi Isabelle Moret. «Le parlement a donné à l’OFSP le pouvoir d’intervenir s’il juge les réserves trop élevées. Il aurait peut-être dû le faire dans ce cas.»

Alain Berset, lui, estime que si on appliquait des primes correspondant aux coûts enregistrés deux ans plus tôt, cela risquerait d’entraîner des chocs d’un an à l’autre. La semaine dernière, SantéSuisse, l’une des faîtières des assureurs, s’est montrée réservée sur l’évolution des coûts pour tout 2018, estimant qu’on aurait au final une hausse légèrement plus élevée qu’en 2017. (24 heures)