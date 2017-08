«On est en train d’affaiblir la place financière suisse»

L’UDC met la fiscalité au menu de sa rentrée politique. A quelques jours de la séance de la commission de l’économie, le parti critique l’échange automatique de renseignements et revendique le respect de sphère privée financière. Interview de Céline Amaudruz, vice-présidente du parti.

Pourquoi la Suisse ne devrait-elle pas signer de nouveaux accords d’échange automatique de renseignements?

L’UDC a toujours été opposée à ce principe. Le plus gros problème est le manque de réciprocité entre pays. Cela affaiblit la place financière suisse face à ses concurrents. L’autre élément est qu’on prévoit aussi d’étendre ces accords à 41 Etats supplémentaires. On y trouve des régimes autoritaires, comme la Chine ou la Russie. Le Parlement devrait au moins comprendre qu’il ne faut pas signer de nouveaux accords surtout avec les pays les plus corrompus.

Vous dites craindre des représailles pour les clients étrangers en Suisse, mais aussi pour les Suisses qui vivent à l’étranger. De quel danger parlez-vous?

Il faut être réaliste. Si on décide aujourd’hui que chaque Etat peut devenir un investigateur, qu’il peut avoir accès à une foule de renseignements, on s’expose à un danger. Tous les pays de la planète ne fonctionnent pas comme la Suisse. Prenez la question de la protection des données. Vous croyez vraiment que le responsable des impôts en Russie pourrait refuser de donner certaines données, si le président Poutine les exige? Sans parler de la question des droits de l’homme qui pose problème en Chine par exemple.

Sans l’échange de renseignements, la Suisse ne risque-t-elle pas de se retrouver sur une liste noire?

Faire de la politique, c’est prendre des risques. Aujourd’hui la Suisse a décidé de jouer les premiers de classe, ce qui menace directement la place financière hélvétique.

Le ministre des Finances, c’est Ueli Maurer. Votre conseiller fédéral est-il en décalage avec le parti?

Non, pas du tout. Vous savez tout comme moi qu’un conseiller fédéral doit se soumettre à la décision du collège, et que le Parlement peut aussi imposer ses vues. (24 heures)