Personne ne sait qui paiera pour l'évacuation du siècle

C’est du jamais-vu en Suisse. Mardi soir, la ministre de la Défense, Viola Amherd, expliquait aux 170 habitants de Mitholz, niché dans l’Oberland bernois, qu’ils devront évacuer leur village pour dix ans au moins. La faute à un dépôt de munitions enfoui dans la montagne et qui contient toujours plusieurs centaines de tonnes de matière explosive qui risque d’éclater (voir encadré). Le site placé sous haute surveillance doit être sécurisé. Et l’ampleur du montant envisagé pour les différentes opérations donne le tournis.

Malgré les nombreuses incertitudes qui pèsent encore, «il est clair que le coût total de l’assainissement de l’ancien dépôt de munitions et de toutes les mesures de protection nécessaires devrait dépasser largement le milliard de francs», écrit le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), dans un rapport.

50 à 60 ménages

Ce montant colossal servira donc à assainir le site et à le sécuriser. Ce dernier compte en effet des axes de communication routiers et ferroviaires de première importance, avec notamment la ligne du Lötschberg, qui sert au ferroutage entre Berne et le Valais et attire de nombreux touristes. Des aménagements seront nécessaires, de nouveaux tracés ne sont pas exclus. Des ouvrages devront être installés pour protéger certains axes. Une partie de la somme servira aussi à dédommager les 50 à 60 ménages qui devront abandonner leur chez-soi. «Nous chercherons des solutions au cas par cas, explique Lorenz Frischknecht, porte-parole du DDPS. Les besoins ne sont pas les mêmes entre un agriculteur qui doit trouver une nouvelle ferme, une famille qui veut un logement de façon temporaire ou quelqu’un qui cherche à quitter définitivement le village.» Mais en comparaison du milliard envisagé, le dédommagement de particuliers ne constituera qu’une toute petite partie des montants engagés.

«C’est à l’armée de trouver où faire des économies pour régler cette facture» Fabien Fivaz, conseiller national (Verts/NE)

S’il est impossible pour l’heure de dire à quoi servira précisément ce milliard, on ne sait pas non plus qui paiera la facture. «Jusqu’à maintenant, c’est le DDPS qui a payé les travaux. Mais pour la suite, cela va dépendre des décisions du Conseil fédéral», précise Renato Kalbermatten, responsable de communication au DDPS, qui rappelle qu’il s’agit d’un cas exceptionnel. Du côté du Département fédéral des finances, on nous laisse dans le flou à coups de réponses imprécises.

L’armée passera-t-elle à la caisse? Rien n’est moins sûr. Dans une réponse à une intervention de Jürg Grossen (PVL/BE) sur le sujet, le gouvernement expliquait fin 2018 que, «en principe, la Confédération prend en charge les frais résultant de mesures temporaires ou d’évacuation».

Débat explosif

Que personne ne sache qui devra régler une facture de plus de 1 milliard, voilà qui fait bondir les élus de gauche qui siègent au sein de la commission de politique de sécurité. «C’est quand même incroyable ce qui se passe. À l’armée, ce n’est jamais la faute de personne, réagit le conseiller national Pierre-Alain Fridez (PS/JU). Le DDPS ferait mieux de payer ce milliard pour assurer la sécurité réelle de la population, au lieu d’en investir huit pour une défense aérienne totalement exagérée avec un armement superfétatoire.» Pour le Jurassien, toute cette affaire est un argument supplémentaire pour s’opposer à l’achat de nouveaux avions de combat.

«Il me semblerait totalement logique que ce soit le DDPS qui paie, abonde son collègue Fabien Fivaz (Verts/NE). C’est à l’armée de trouver où faire des économies pour régler cette facture. Malheureusement, la majorité bourgeoise du parlement privilégie l’exact inverse. Elle préfère augmenter encore les moyens de l’armée et réclame davantage d’argent pour moderniser des chars dont on n’a pas besoin.»

«Vouloir faire payer la facture à l’armée, c’est un réflexe dogmatique de la gauche qui cherche par tous les moyens à couper dans les dépenses militaires» Olivier Français, conseiller aux États (PLR/VD)

Les débats s’annoncent explosifs ces prochains mois au parlement, car, à droite, les avis sont diamétralement opposés. «Oui, c’est l’armée qui gère le dépôt, mais c’est bel et bien la Confédération qui en est le propriétaire et qui est responsable des différentes décisions qui ont été prises pour sa gestion», détaille le conseiller national Thomas Hurter (UDC/SH). «Ce dépôt de munitions devait servir à la protection de toute la population suisse. Pour moi, c’est normal que ce soit l’affaire de la Confédération, ajoute pour sa part le sénateur Alex Kuprecht (UDC/SZ). De plus, si le DDPS devait payer seul la facture, alors il devrait renoncer à d’autres investissements indispensables pour la sécurité du pays.» Et de citer notamment la réforme de l’armée et le renouvellement de la défense aérienne.

«Décision pragmatique»

Lui aussi membre de la commission de politique de sécurité, le sénateur Olivier Français (PLR/VD) estime que la décision la plus «pragmatique» serait que la Confédération règle la facture. Et le Vaudois de dénoncer le jeu du PS et des Verts, à quelques mois de la votation sur l’achat de nouveaux avions de combat: «Vouloir faire payer la facture à l’armée, c’est un réflexe dogmatique de la gauche qui cherche par tous les moyens à couper dans les dépenses militaires.»