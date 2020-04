Pourquoi le coût de la session «corona» a doublé

À l’entrée du bâtiment principal de Bernexpo, une grande photo projetée sur un écran rappelle le vrai écrin du parlement, son inimitable Palais situé sur la place Fédérale. Dès lundi, les Chambres se réuniront à quelques kilomètres de là, dans les halles d’exposition de la banlieue bernoise, pour une session d’une semaine consacrée exclusivement au coronavirus.

Murs gris, tables blanches et chaises noires séparées par les 2 mètres réglementaires, éclairage artificiel: on est loin du lustre habituel. Sur les estrades réservées aux présidents et aux orateurs, plusieurs pupitres trônent. On se les partagera moins et ils seront désinfectés entre chaque prise de parole, ralentissant le rythme des débats.

Le Conseil des États emménagera à l’étage. Une antichambre a été prévue. Privilège de sénateurs? «Ils sont quand même moins que nous», sourit Isabelle Moret (PLR/VD), la présidente du Conseil national (200 élus contre 46 à la Chambre des cantons).

De 1,5 à plus de 3 millions

La sobriété est de mise. Et pourtant, le budget a évolué à la hausse. Lors de la première visite destinée aux médias le 14 avril, les coûts de cette session extra-muros étaient estimés à 1,5 million de francs. Désormais, la délégation administrative du parlement les évalue à 3,125 millions de francs. Postes les plus importants: la sécurité coûtera 430'000 francs et les infrastructures –dont la location des halles– 2,12 millions.

«Nous n’avons pas calculé un «prix corona», ni vers le haut ni vers le bas. Ce sont les prix du marché», assure la directrice de Bernexpo, Jennifer Somm. Elle précise que la location des bâtiments en tant que telle se monte à moins de 1 million de francs. Mais à cela s’ajoutent des coûts importants pour les infrastructures techniques et le personnel. Comment expliquer que le budget prévu à la mi-avril ait doublé? Isabelle Moret évoque «plus de jours de session, plus de séances de commissions et le niveau des installations de sécurité».

La facture dictée par le coronavirus va encore s’alourdir pour le parlement fédéral. Car la session d’été, qui débutera le 2juin, devra elle aussi être délocalisée. La décision du lieu sera prise ce vendredi. Les séances préparatoires des commissions se dérouleront à Bernexpo. Quatre salles ont été louées pour un montant global de 7500francs par jour.

Le président du Conseil des États, Hans Stöckli (PS/BE), s’est dit mardi surpris du prix de cette session extraordinaire. Tout en ajoutant: «La démocratie ne doit pas être évaluée selon un coût.» Isabelle Moret rappelle aussi que le parlement était obligé de déménager pour exercer ses devoirs: «Pour la première fois de son histoire, le parlement fédéral est contraint de sortir de ses murs. À Flims (ndlr: commune grisonne où l’assemblée avait siégé en 2006), il l’a fait de son plein gré, avec joie. Ici, les émotions sont différentes. Mais il y a aussi beaucoup d’espoir. Lors de cette session, nous allons parler de la sortie de la crise sanitaire, de la manière d’éviter une deuxième vague et de relancer la Suisse.»

Et les pleins pouvoirs que confère la situation extraordinaire au Conseil fédéral ont une durée limitée, ajoute Hans Stöckli: «Dans six mois, toutes les ordonnances urgentes tomberont. Elles doivent donc être remplacées par des lois ordinaires.» Le parlement compte aussi imprimer ses propres impulsions à la sortie de crise la semaine prochaine. Parmi les objets soumis au débat figurent notamment une prolongation de la durée des prêts-relais ou encore une aide financière pour les établissements d’accueil de la petite enfance.

La Vaudoise Isabelle Moret espère aussi que la session permette aux élus des différentes régions linguistiques d’exprimer leurs préoccupations. «Les Suisses allemands ne voient pas les choses de la même manière que nous sur beaucoup de points dans cette crise. Dans le cadre de ce débat national, il est important qu’ils réalisent quelle est la situation en Suisse romande et au Tessin et aussi que les médias alémaniques en fassent état.»

Masque pas obligatoire

La fréquentation de Bernexpo reste soumise à une inconnue: les élus vulnérables iront-ils siéger à Berne? «Le risque zéro n’existe pas, y compris pour venir ici. Mais nous avons pris toutes les mesures nécessaires. Nous ferons par ailleurs le moins de pauses possibles pour éviter que le naturel ne reprenne le dessus», souligne Isabelle Moret. Le port du masque –Magdalena Martullo-Blocher (UDC/GR) avait été invitée à retirer le sien lors de la dernière session– sera cette fois-ci laissé à la libre appréciation de chacun.