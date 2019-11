Regula Rytz est-elle trop à gauche pour être élue?

«Regula Rytz est ultragauche et très dogmatique.» Trop à gauche pour être élue au Conseil fédéral. Isabelle Chevalley n'a pas tardé à révéler son intention, ce jeudi, dès l'annonce de la candidature de la présidente des Verts. La conseillère nationale Vert'libérale vaudoise ne soutiendra pas la Bernoise le 11 décembre prochain.

Dans les colonnes du «Tages-Anzeiger», Jürg Grossen, le président du parti Vert'libéral affiche une retenue à peine moins marquée à l'égard de ses alliés écologistes. «Oui, il y a un problème climatique, admet-il. Mais ce n'est pas le seul problème dans notre pays. Et dans d'autres domaines, nous, les Vert'libéraux, avons de grandes différences avec les Verts.»

Dans le quatuor des élus le plus à gauche

Ces différences apparaissent très clairement dans l'évaluation des parlementaires effectuée par l'institut Sotomo de Zurich. Regula Rytz y est décrite comme l'élue fédérale votant le plus à gauche, à égalité avec ses camarades écologistes Irène Kälin (AG) et Michael Töngi (LU), ainsi que la socialiste argovienne Silvia Schenker. Sur une échelle allant de -10 (gauche) à +10 (droite), ces quatre conseillers nationaux se placent à l'extrémité gauche de l'échiquier politique suisse. Avec une «note» maximale de -10.

Cette analyse – la plus récente disponible – repose sur toutes les votes de la session d'hiver 2018 à celle d'automne 2019 (1367 au Conseil national et 145 au Conseil des États). Du côté des Vert'libéraux, les positions se situent entre -5,7 et -3,0. Isabelle Chevalley, à titre d'exemple, est créditée d'un -3,4.

Glissement à gauche

Autre élément à relever: Regula Rytz n'est devenue l'une des élues votant le plus à gauche qu'en fin de législature. En novembre 2016, cette même évaluation (portant sur la période hiver 2015 - automne 2016) la positionnait au 6e rang de la délégation Verte à Berne, avec une note de -9,0. La Genevoise Lisa Mazzone virait alors en tête des écologistes les plus à gauche, avec son -9,6.

Si l'on en croit les calculs de Sotomo, la candidate au Conseil fédéral a donc accentué son orientation idéologique ces dernières années. C'est d'ailleurs le cas de l'ensemble de la députation Verte au Conseil national. En 2016, le spectre découlant de leurs votes s'étendait de -9,6 à -7,9. Cette année, il s'est resserré et déplacé encore un peu plus sur la gauche, en allant de -10 à -9,2.