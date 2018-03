Schwytz et Fribourg font un pas vers la transparence

Faut-il obliger les partis politiques à dévoiler leurs budgets de campagne et la liste complète de leurs donateurs? Dimanche, les citoyens fribourgeois et schwytzois ont répondu par l’affirmative, surprenant ainsi de nombreux observateurs. Cela porte à cinq le nombre de cantons ayant adopté de telles règles, après Genève, Neuchâtel et le Tessin. Deux initiatives similaires ont échoué à Bâle-Campagne et en Argovie en 2013 et 2014. À Schwytz, c’est un tout petit oui (50,28% des voix) qui est sorti des urnes. Le texte des Jeunes socialistes prévoit que tous les partis et toutes les organisations politiques rendent publics les détails de leur financement. À Fribourg, en revanche, le scrutin a débouché sur un plébiscite: 68,5% de voix favorables à l’initiative cantonale portée par les Jeunes socialistes et les Jeunes Verts. Ce texte avait récolté plus de 7000 signatures en 2015. Il entend obliger les partis à divulguer les noms de toutes les entreprises contributrices, mais aussi ceux des donateurs individuels dès 5000 francs par an. De plus, les élus des autorités cantonales devront publier les revenus tirés de leur mandat.

Le camp bourgeois a combattu – au cours d’une campagne peu animée – cette initiative jugée dangereuse pour la sphère privée. Président du PLR fribourgeois, Sébastien Dorthe pense que le scandale entourant CarPostal et les affaires fiscales qui secouent le canton de Vaud ont joué un rôle. «Le peuple réclame de la transparence. C’est une notion assez sexy. Maintenant, la balle est dans le camp du parlement fribourgeois pour mettre ceci en application.» Autrement dit, la droite compte sur ses élus pour tenter d’amortir le choc. «Notre crainte, c’est de perdre des donateurs», confie Sébastien Dorthe. Benoît Piller, son homologue du PS fribourgeois, se réjouit au contraire du résultat sorti des urnes dimanche. «Pour notre part, nous n’avons rien à cacher, affirme-t-il. Nous travaillons grâce aux cotisations de nos membres et ne recevons rien du monde de l’industrie.» La gauche estime qu’une transparence financière accrue renforcera la démocratie.

Ce double vote, en Suisse romande et en Suisse alémanique, constituait un test avant que le débat n’occupe la scène fédérale. Une initiative populaire a en effet abouti l’an dernier, exigeant notamment que tout don supérieur à 10 000 francs par an soit signalé. Le Conseil fédéral a sèchement rejeté ce texte au mois de janvier, sans lui opposer de contre-projet. (24 heures)