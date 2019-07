Stéphane Rossini de retour sur la scène fédérale

«C'est difficile de trouver une deuxième vie après la politique», confiait Stéphane Rossini en août 2017, sur les ondes de la RTS. Moins de deux ans plus tard, le voilà qui accède à une poste prestigieux: directeur de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Le Conseil fédéral l'a nommé ce mercredi.

Le socialiste valaisan, 55 ans, a déjà une carrière bien remplie. Président du Conseil national en 2015, il a passé seize ans à la Chambre du peuple. Aujourd'hui consultant indépendant, ce spécialiste des politiques sociales et de la santé préside la Commission fédérale AVS/AI et le conseil de l'institut des produits thérapeutiques Swissmedic. En succédant à Jürg Brechbühl à la tête de l'OFAS, il aura notamment la lourde tâche d'accompagner la mise en oeuvre de la réforme du 1er pilier, le projet AVS 21.

Stéphane Rossini a tenté en vain d'accéder au Conseil valaisan en 2017. Six ans plus tôt, c'est le Conseil fédéral qu'il visait, dans la course à la succession de Micheline Calmy-Rey. A l'époque, «24 heures» lui avait consacré ce portrait. Opposé à Alain Berset et Pierre-Yves Maillard, il avait dû s'incliner devant le Fribourgeois et le Vaudois, qui avaient composé le ticket socialiste soumis à l'Assemblée fédérale. Ce mercredi, c'est ce même Alain Berset, devenu ministre de la Santé, qui l'a présenté aux médias comme futur patron de l'OFAS. (24 heures)