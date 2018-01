Strasbourg s'en prend à une mesure thérapeutique

La Suisse se fait taper sur les doigts par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Dans un arrêt rendu mardi, les juges de Strasbourg reprochent à la justice helvétique d’avoir ordonné une mesure thérapeutique stationnaire sur la base d’expertises trop anciennes. Et d’avoir maintenu la personne concernée, atteinte de troubles mentaux, dans un établissement inadéquat.

L’homme en question a été condamné à 8 ans de prison en 2005 dans le canton de Bâle-Ville – notamment pour brigandage, violence et mise en danger de la vie d’autrui. En 2012, cette sanction a été remplacée par une mesure thérapeutique institutionnelle – une décision confirmée par le Tribunal fédéral. Le plaignant, auquel un psychiatre a diagnostiqué des troubles de la personnalité de caractère paranoïde et narcissique, est toutefois resté enfermé dans un établissement pénitentiaire «classique».

La CEDH ne condamne pas ce type de mesure en tant que telle, appelée aussi «petit internement». Mais le fait qu’elle a été décidée suite à une expertise psychiatrique datant de septembre 2008 et d’un rapport complémentaire de juin 2010. Pour les juges, le temps écoulé jusqu’à la décision de justice était trop long. En outre, le plaignant se trouve «depuis plus de quatre ans et demi après l’expiration de sa peine d’emprisonnement dans une institution manifestement inadaptée aux troubles dont il souffre».

Cette décision pourrait encore être renvoyée devant la Grande Chambre de la CEDH. «Cet arrêt ne signifie pas que le requérant sera automatiquement mis en liberté, précise le porte-parole de l’Office fédéral de la justice, Folco Galli. Mais il pourra demander une révision de son procès au Tribunal fédéral.» Plusieurs juristes partagent l’avis d’Yves Nidegger, avocat et conseiller national (UDC/GE): «Le plus probable est que les autorités judiciaires demanderont une nouvelle expertise et que, sur cette base, l’homme restera enfermé, dans un lieu adapté.»

Nicolas Queloz, professeur de droit pénal à l’Université de Fribourg, salue un arrêt «exemplaire». Il commente à chaud: «Depuis plusieurs années, sous la pression sécuritaire, ce sont surtout des décisions d’enfermement et de prolongation de l’enfermement qui sont devenues l’obsession de la justice pénale. Et cela trop souvent au détriment des buts de réhabilitation, de soins et d’ouverture progressive qui sont pourtant inscrits dans le Code pénal suisse.»

Cette affaire renvoie à la difficulté, pour la Suisse, de proposer suffisamment de lits dans des lieux destinés à l’exécution de telles mesures, comme la prison Curabilis à Genève. En Suisse occidentale, ce manque est estimé à 100 places environ. «Cet arrêt montre que notre droit pénal n’est pas applicable actuellement», tranche André Kuhn, professeur de droit pénal à l’Université de Neuchâtel.

«Les juges soulignent qu’on fait du tort à ces personnes en ne les prenant pas correctement en charge. Cela devrait pousser les cantons à agir», renchérit Panteleimon Giannakopoulos, psychiatre et directeur médical de Curabilis. À l’entendre, le problème ne va pas aller en s’arrangeant: «Par définition, la plupart des mesures ne sont pas limitées dans le temps. Certaines personnes sont en institution depuis plus de dix ans alors qu’on leur reprochait au départ des délits qui auraient impliqué un emprisonnement court. Les lever présuppose un accord entre les psychiatres et les autorités pénitentiaires. Dans une ambiance sécuritaire, on a de la peine à le faire, le risque d’un fait divers ayant souvent un effet paralysant.» Le psychiatre ajoute qu’entre 2009 et 2012 501 personnes ont été condamnées à ce type de mesure en Suisse, et 146 libérées.

Le maintien dans des prisons traditionnelles sera-t-il encore possible? André Kuhn reste prudent. Le cas jugé ici est particulier. Le détenu avait pratiquement purgé sa peine quand la mesure a été prononcée. «Je ne suis pas certain que la décision de Strasbourg aura un effet dans les cas où une mesure est prononcée dès le départ», conclut le pénaliste. (24 heures)