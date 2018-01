Trois Suisses sur quatre sont opposés à la burqa

S’ils devaient voter aujourd’hui, les trois quarts des Suisses accepteraient l’initiative antiburqa. Un sondage commandé par Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung révèle que 60% des Suisses diraient «certainement» oui au texte lancé par le comité d’Egerkingen demandant d’interdire de se dissimuler le visage dans l’espace public. 16% des sondés l’accepteraient «sans doute», 20% le refuseraient (certainement ou sans doute) et 3% se disent «sans avis».

«L’ampleur du soutien me surprend agréablement», réagit le conseiller national Yves Nidegger (UDC/GE), membre du comité d’initiative. Comment l’explique-t-il? «En Occident, il est admis que la liberté de se vêtir comme on le veut exclut aussi bien la nudité dans l’espace public que le fait de se couvrir intégralement. Si vous interrogez les gens à ce sujet, ils seront intuitivement d’accord, au nom de l’ordre public.»

Le Genevois ajoute que la sécurité est devenue une question majeure, pour laquelle chacun doit faire des concessions. «Les citoyens voient leur sphère privée restreinte par les caméras et font des queues interminables pour subir des fouilles dans les aéroports, tout cela en lien avec des attentats qui sont le fait de musulmans radicalisés. Dans un tel contexte, ils considèrent que vouloir dissimuler intégralement son visage est une prétention exorbitante.» Pour autant, les initiants refusent de lier leur texte uniquement à l’islam. «Nous demandons l’interdiction générale de dissimuler son visage. Il y a très peu de femmes en burqa en Suisse, mais cette règle vaut aussi pour certains manifestants.»

L’initiative, déposée en septembre, ne sera pas soumise au peuple avant 2019. Face à ce sondage, Yves Nidegger reste donc prudent: «Toutes les initiatives commencent par obtenir de bons résultats, puis le débat se rééquilibre.»

La conseillère nationale Ada Marra (PS/VD), elle, n’est pas étonnée par cette large opposition à la burqa, «vu l’amalgame qui est fait entre musulmans et terroristes». La socialiste relativise toutefois ce succès, en rappelant que les cantons de Glaris ou de Zurich n’ont pas voulu d’une interdiction. Selon elle, un oui ne résoudrait aucun problème. «Il n’y a pratiquement pas de femmes portant un voile intégral en Suisse.» Elle fait la comparaison avec l’interdiction des minarets, acceptée par les Suisses en 2009 et qui «n’a rien changé à la vie des gens car c’était un faux problème».

Plus que du sort de cette initiative, Ada Marra s’inquiète «de la façon populiste dont les politiques se saisissent du dossier». Pour elle, les vraies craintes sont celles «d’une toute petite minorité liée à l’islam politique et radicalisée». «La religion, dans ce cas-là, devient une question identitaire. Cela pose le problème du vivre-ensemble. Les réponses passent par l’école, la formation des imams ou encore l’aménagement des villes pour éviter la formation de ghettos.»

Pour mémoire, le Conseil fédéral s’oppose à l’initiative du comité d’Egerkingen et veut proposer un contre-projet. Il s’agirait notamment de punir celui qui contraint une femme à se voiler intégralement. La Fédération d’organisations islamiques de Suisse (FOIS) soutient cette position. Ada Marra se dit favorable à un contre-projet: «À gauche, des gens nous le demandent, et l’idée de la contrainte est une piste logique.» Yves Nidegger, lui, rétorque que l’initiative est plus large et ne s’attaque pas uniquement à la burqa.

Ce sondage a été réalisé du 7 au 18 décembre par Marketagent.com auprès de 1264 personnes en âge de voter. L’analyse porte sur celles qui ont déclaré avoir l’intention de le faire. D’autres questions ont été posées. Près de 69% des sondés accepteraient ainsi d’interdire le port du voile à l’école. Et 48% consentiraient à une reconnaissance par l’État des communautés islamiques, pour autant qu’elles s’organisent de manière démocratique et se déclarent en faveur d’un islam moderne et modéré. (24 heures)