Un dîner presque parfait s’est joué à la State House du Kenya

Seul Alain Berset pourrait décrire la véritable atmosphère du repas de midi. Diplomatie oblige, il ne le fera probablement jamais. Ou peut-être dans très longtemps. Lundi, lors de sa première journée de visite officielle au Kenya, le président de la Confédération se retrouve assis à une petite table dressée pour quatre personnes. La scène est incroyable. À sa gauche, le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, et son épouse. À sa droite, le vice-président, William Ruto. Tous les experts s’accordent à dire que les deux élus kényans se détestent. À tel point que le vice-président ne cache même plus sa volonté d’évincer le président. Les deux hommes sont à la tête des deux plus grandes ethnies kényanes, qui alternent au pouvoir depuis de longues années. Comment gérer cette situation? Miracle de la neutralité peut-être, autour d’Alain Berset, tout le monde rit de bon cœur à table.

«L’humour, ça marche toujours», commente sobrement le conseiller fédéral. Et d’ajouter: «C’est peut-être banal de le dire, mais ce qui compte en diplomatie ce sont les contacts humains. Ceux du voyage officiel, mais aussi ceux noués par les équipes durant les mois de préparation.» Au milieu de son année présidentielle, Alain Berset est plus que rodé. Bien servi au Forum de Davos par sa rencontre avec Donald Trump, il a enchaîné les rencontres au sommet avec le pape François à Genève, puis le président iranien Rohani à Berne. Dans un moment de détente du voyage kényan, il raconte: «Au repas, à un moment donné avec Hassan Rohani, je me suis tu. Humainement, nous avions déjà un bon contact. J’ai tenté le silence. Et ça a marché. Au bout d’une ou deux minutes, il a pris le relais et a posé des questions intéressantes sur la Suisse.»

Et le pape? «Nous étions en tête à tête, sans traducteur, en plein milieu d’une conversation délicate lorsque les gens du protocole sont entrés. Vous gênent-ils? lui ai-je demandé. Mais il a pris les devants et les a fait délicatement sortir. Quelques secondes plus tard, il s’est arrêté: «Je ne suis là que depuis quelques minutes, mais je me prends déjà pour le chef, m’a-t-il souri.»

Fini les souvenirs, car le petit staff surmotivé du président lui a préparé un programme qui ne lui laisse pas une minute de répit. Ses conseillers lui nourrissent le cerveau en permanence. «Le voyage ne dure que 48 heures, mais c’est hyperefficient», résume, ravi, le Fribourgeois. En face, le protocole kényan a sorti le grand jeu: tapis rouges interminables, un militaire de l’armée de l’air en uniforme bleu qui suit en permanence le président suisse, une parade militaire, une fanfare qui joue l’hymne suisse avant le départ d’Alain Berset, et surtout des routes fermées à tout va à travers une capitale où d’habitude les gens ne roulent que pare-chocs contre pare-chocs. Tout cela n’empêchera pas la rencontre entre les deux présidents prévue à 10 h de se tenir à midi, selon les habitudes du président Kenyatta.

Dans une des grandes salles de la State House, comportant le bureau et la résidence présidentielle, les portraits d’Alain Berset et de Kenyatta sont déjà accrochés au mur. Les journalistes attendent la signature annoncée d’un accord pour la restitution de fonds qui proviennent de la corruption et du crime. Dans les pas de la Suisse, plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne, pourraient signer le traité. Au final, le Kenya se verrait restituer 2 millions de francs. Exactement le montant qui manque au gouvernement pour fonder une école primaire gratuite pour l’année 2018, souligne «The Standard», l’un des grands journaux kényans, qui a fait sa une avec la visite officielle suisse. «Cela fait un an et demi que nous travaillons sur cet accord, explique l’ambassadeur suisse au Kenya, Ralf Heckner. Sans une visite officielle, les derniers 100 mètres auraient été impossibles.» Petite cerise sur le gâteau, le Kenya annonce aussi, lors de la conférence de presse, l’ouverture prochaine d’une ambassade à Berne.

Un héros national

Le convoi suisse fonce ensuite au Palais de Justice. Une rencontre est prévue avec le président de la Cour suprême, David Maraga, un héros national depuis qu’il a fait annuler l’élection présidentielle en septembre dernier. Il a purement et simplement fait revoter tout le pays. «J’ai été impressionné, lui explique Alain Berset: le Kenya et l’Autriche ont été confrontés à la même question, en même temps. C’est formidable d’avoir osé faire revoter le peuple. Vous avez donné de la légitimité à la démocratie kényane.» La réponse du juge est soft, mais son sourire en dit long sur sa satisfaction: «La Constitution nous autorise à prendre une telle décision. Ce qui m’a fait le plus plaisir, c’est que la classe politique, même le président qui n’était pas du tout content, a fini par accepter notre décision.» Mais les tensions, comment avez-vous réussi à les gérer? insiste l’ambassadeur suisse. «Notre sécurité était assurée. Je ne me suis jamais senti menacé. Pour le reste, j’ai calmé les derniers politiciens énervés en les encourageant à faire appel. C’est ça la démocratie.» L’homme est désormais en pointe dans le combat contre la corruption. Là aussi, il ne se laisse pas démonter: «Nous étudions toutes les affaires de corruption. Mais j’explique à tous, il faut des preuves. Il ne suffit pas d’accuser.»

Alain Berset fonce encore. Petit arrêt en haut d’un des grands buildings de Nairobi. Puis rencontre avec la presse kényane et la société civile. La soirée se termine par une réception à la résidence avec les présentations et selfies d’usage. Quand soudain, l’ambassadeur chuchote au président: «Venez au fond, il y a une surprise!» Théo, un jeune Kényan, a inventé le cocktail «Nine o’seven» (pour le 9 juillet, la date de la réception). Le breuvage a été goûté le plus professionnellement du monde un après-midi par l’équipe de l’ambassade. La recette? Bourbon, thé noir du Kenya, miel d’acacia, jus de citron et une touche de noix de coco. Cheers! (24 heures)