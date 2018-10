Un neurochirurgien gagne 817'000 francs en moyenne

Vous êtes médecin et vous voulez soigner aussi votre porte-monnaie? Devenez neurochirurgien et mettez-vous à votre compte! Vous palperez un salaire moyen de 817 000 francs par année. En revanche, évitez de végéter à l’hôpital comme médecin praticien, à savoir sans spécialité particulière. Vous toucherez alors 151 000 francs, soit environ 5 fois moins. Ces chiffres spectaculaires sont issus d’une étude menée sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Elle a été dévoilée lundi à Berne et provoque déjà l’ire de l’association des médecins (lire encadré).

Alors que la polémique a battu son plein sur les médecins millionnaires au début de l’année, qu’en est-il des très hauts salaires? Selon l’étude qui s’étend de 2009 à 2014, la Suisse compte 118 médecins qui gagnent plus de 1 million par année. On trouve essentiellement des neurochirurgiens, des gastro-entérologues, des ophtalmologues, des oncologues, des chirurgiens orthopédistes, des cardiologues et des radiologues. Quels sont les autres points saillants de cette vaste étude qui porte sur environ 20 000 médecins? Rapide survol.

Ce que gagnent les médecins indépendants

Les 7912 médecins indépendants examinés gagnent en moyenne 320 000 francs par an. En tête, on trouve donc le neurochirurgien (817 000 francs), suivi du gastro-entérologue (683 000). À noter que leur revenu a bondi entre 2009 et 2014 de 42% pour le premier et de 22% pour le second. Le salaire le plus faible? Il revient au psychiatre pour enfants ou jeunes (187 000 francs). En 5 ans, il a augmenté de 8,8%.

Ce que gagnent les médecins salariés

Les 12 491 médecins salariés gagnent en moyenne 226 000 francs. Ceux qui gagnent le plus sont les chirurgiens du cœur (355 000 fr.), les chirurgiens de la main (334 000 fr.) et les radiologues (331 000 fr.) Ceux qui gagnent le moins sont les médecins praticiens (151 000 fr.), les généralistes (173 000 fr.) et les médecins chargés de la prévention (175 000 fr.). Le vice-directeur de l’OFSP Stefan Spycher se dit inquiet par l’écart salarial grandissant entre les médecins praticiens et les spécialistes. «Cela a des conséquences sur le choix professionnel des jeunes médecins alors même qu’il faudrait davantage de médecins généralistes.»

Les femmes gagnent 29% de moins que les hommes

Les inégalités salariales touchent les femmes en blouse blanche. Elles gagnent en moyenne 29% de moins que leurs collègues masculins. Mais les auteurs de l’étude ne peuvent pas chiffrer, à compétences égales, quelle partie de ce pourcentage est clairement discriminatoire. Le rapport note aussi deux autres inégalités salariales. Les titulaires d’un diplôme étranger gagnent moins que ceux qui ont un titre suisse. Il y a aussi de fortes différences salariales selon l’âge des praticiens. Ceux qui gagnent le plus chez les indépendants se trouvent dans la catégorie d’âge de 45 à 55 ans. Puis vient la tranche des 36-44 ans, suivie de ceux qui ont 56 ans ou plus et enfin ceux qui ont 35 ans ou moins. Chez les salariés, les seniors se classent en 2e position.

Les médecins lémaniques gagnent plus qu’ailleurs

Les médecins lémaniques et valaisans sont les mieux payés de Suisse. Ils gagnent en moyenne 285 000 francs. Viennent ensuite leurs collègues de Fribourg, Neuchâtel, Jura et Berne. Qui gagne le moins? Les médecins zurichois, avec 250 000 francs. Un chiffre cependant à prendre avec des pincettes. Les auteurs de l’étude ne s’expliquent pas pourquoi la métropole affiche un niveau aussi bas. Ils soupçonnent que la base de données est lacunaire pour ce canton.

La question qui vaut 1 million et l’astuce du jour

Quel est le plus haut salaire d’un médecin en Suisse? Les auteurs de l’étude n’ont pas pu nous donner de réponse en raison de la protection des données. Les informations concernant les millionnaires sont regroupées de peur que la personne puisse être identifiée. Ajoutons que ces données salariales, basées sur l’argent versé à l’AVS, peuvent ne pas refléter la réalité du revenu. Le rapport pointe une astuce inquiétante. Un médecin a un revenu de 1 million. Après s’être constitué en personne morale, il se verse un salaire de 250 000 francs et touche 750 000 francs de dividendes. Non seulement il économise des cotisations AVS sur ¾ de son revenu mais en plus il fausse la statistique AVS qui est utilisée pour établir le rapport sur les revenus des médecins. (24 heures)