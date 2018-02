Un radiologue avec un chiffre d’affaires de 5,2 millions? «Je n’y crois pas!»

Selon des chiffres de SantéSuisse, quarante-quatre radiologues ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 million de francs en 2016, grâce à la grille tarifaire TarMed. Cette spécialité est celle qui présente les plus grosses factures (nos éditions de lundi). Le professeur Henri-Marcel Hoogewoud, représentant en Suisse romande de la Société suisse de radiologie, répond à nos questions.

Êtes-vous surpris par ces chiffres?

La statistique que vous présentez est celle du chiffre d’affaires. Pour obtenir le revenu, il faut retrancher les coûts d’exploitation. Pour les radiologues, ceux-ci représentent 70 à 80% du chiffre d’affaires. Une IRM coûte par exemple 2 à 3 millions de francs. L’infrastructure est très onéreuse: blindage des locaux contre les rayons, cage de Faraday pour l’IRM, remplacement des appareils pour suivre l’évolution technologique. Et les coûts de maintenance sont très élevés. Il est logique que ces frais se reflètent dans le TarMed.

Un radiologue alémanique a atteint un chiffre d’affaires de 5,2 millions de francs!

Ça, je n’y crois pas. Les radiologues qui font de gros chiffres d’affaires ont certainement des employés.

SantéSuisse assure que ce n’est pas le cas. Elle a notamment vérifié qu’il n’y avait pas d’autres médecins enregistrés à une même adresse.

Mon expérience m’a appris qu’il faut se méfier. Il peut y avoir des erreurs statistiques.

Selon les derniers chiffres de la FMH, qui datent de 2009, le revenu des radiologues assujetti à l’AVS était de 339 700 francs (valeur médiane). Cela fait un salaire confortable!

Oui, mais cela ne me choque pas: il faut valoriser l’effort de toute une vie. Ces médecins suivent une longue formation durant laquelle ils sont peu payés. Ils n’ont ensuite que quelques années, après quarante ans, pour gagner de l’argent et se constituer une retraite. En outre, les radiologues doivent travailler beaucoup pour rentabiliser leur matériel. Cela augmente leur revenu.

Ne faudrait-il pas un rééquilibrage, notamment en faveur des médecins généralistes? Ils ont eux aussi fait de longues études.

En médecine générale, il y a davantage de médecins à temps partiel. Or, cette donnée n’est pas prise en compte dans les statistiques. Et puis, les généralistes sont beaucoup plus nombreux que les autres spécialistes. Si l’on voulait dégager suffisamment d’argent pour les payer davantage, il faudrait diminuer de façon trop importante les revenus des autres médecins. (24 heures)