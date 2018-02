Vers un «oui» au régime financier 2021 et un refus de «No Billag»

La proportion n’a pas bougé depuis les dernières enquêtes: six Suisses sur dix s’apprêteraient toujours à refuser l’initiative «No Billag» qui exige la suppression de la redevance radio-TV, selon la troisième et dernière enquête Tamedia (l’éditeur de ce journal) sur les votations du 4 mars prochain.

Le texte reste rejeté très clairement par les électeurs de gauche et du centre. Les sympathisants socialistes sont 82% à s’y opposer et ceux du PLR 64%. Comme précédemment, seuls les électeurs de l’UDC soutiennent la proposition, avec 70% d’avis favorables. Les Romands (63%) sont aussi un brin plus hostiles à l’abolition de la redevance que les Alémaniques (58%).

«Nous restons confiants»

«Nous restons confiants et nous mènerons le combat jusqu’au bout, réagit le PLR valaisan Thomas Birbaum, vice-président du comité de campagne romand de «No Billag». Nous allons continuer notre campagne sur les réseaux sociaux et dans la rue. Les sondages ne veulent rien dire. Nous verrons bien ce que l’électeur décidera en son âme et conscience lorsqu’il sera devant l’urne.»

Le peuple ne se prononcera pas uniquement sur «No Billag» le 4 mars, mais aussi sur le nouveau régime financier 2021. Il s’agit de décider de la reconduction des deux principaux impôts de la Confédération: la TVA et l’impôt fédéral direct (IFD). Ils rapportent plus de 43 milliards de francs par an à l’État, soit les deux tiers de ses recettes.

Le soutien à cet objet est passé de 59% à 71% depuis le dernier sondage Tamedia, le 7 février dernier. Cette augmentation est la conséquence de la réduction du nombre de personnes «sans avis», qui est passé de 21% à 10% en deux semaines. La part des détracteurs du régime financier est restée stable. Comme dans le cas de l’initiative «No Billag», les électeurs UDC se distinguent. Ce sont ceux qui comptent le plus d’opposants au maintien des deux impôts fédéraux, avec 34% de refus. Sondage en ligne

Le sondage a été effectué en ligne le 15 février, auprès de 17 164 personnes de toute la Suisse. Il a été réalisé en collaboration avec les politologues Lucas Leemann et Fabio Wasserfallen de l’Institut LeeWas. Les données ont été pondérées en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques. La marge d’erreur est de 1,1 point de pourcentage.

(24 heures)