La ponctualité, priorité du nouveau boss des CFF

Le nouveau patron des CFF, Vincent Ducrot, a donné sa première conférence de presse ce mardi après-midi au siège central de Berne. «Je suis très heureux de prendre la direction des CFF. Ces derniers sont une marque incroyable». Une marque qui a pourtant souffert ces derniers temps avec des trains en retards, un accident mortel et des retards énormes sur la livraison de nouveaux trains.

Que va changer le Fribourgeois, premier Romand de l'Histoire à prendre la tête de l'entreprise depuis qu'elle est sortie du giron de l'Etat? Vincent Ducrot cite comme premier gros chantier le rétablissement de la ponctualité des trains. Comme il n'entre en fonction qu'en avril 2020, il souhaite cependant faire le tour de l'entreprise avant de détailler ses plans. Il lâche cependant: «Notre priorité doit aller au système de base. Il faut assurer la sécurité, la qualité et la ponctualité».

«Un système à la limite»

C'est d'ailleurs la mission qui lui a été confiée par le conseil d'administration des CFF. Sa présidente, Monika Ribar, ne cache pas que les CFF ont fait face à un développement énorme. «Le système est à sa limite. Nous avons cherché quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a les transports publics dans la peau, qui est habitué à traiter avec le milieu politique et syndical». Et cet oiseau rare, c'est selon elle, Vincent Ducrot. «Sa personnalité, tranquille et intégrative, a pleinement convaincu un conseil d'administration unanime».

Mais à 57 ans, Vincent Ducrot a-t-il encore l'énergie pour diriger le mastodonte à problèmes que sont les CFF et ses 38'000 employés? Vincent Ducrot répond qu'il est tout feu tout flamme pour sa nouvelle fonction. Il compte y rester 5 à 7 ans. «Et je m'attacherai avec plaisir à former la relève dirigeante aux CFF». Lui qui a déjà travaillé aux CFF pendant 18 ans, est-il simplement l'homme du passé charger de stabiliser le bateau? Il s'en défend en disant qu'il adore les innovations technologiques et a promis quelques surprises.