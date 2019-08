Pour la CITES, tous les animaux ne sont pas égaux

La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) classe les espèces dans différentes listes. L’annexe I offre le plus haut niveau de protection alors que l’annexe II réglemente le commerce sans totalement l’interdire. Pendant la 18e conférence des partis (CoP18) les délégués ont délibéré pendant dix jours pour ajouter, changer de statut ou inclure des conditions spécifiques au commerce des espèces.

Ils ont gagné

Les requins mako

(Isurus paucus & Isurus oxyrinchus)

Statut: en danger



Habitats: mer tempérée et tropicale - migre autour du globe



Population: déclin sévère



Menaces: surpêche pour le commerce de viande et d’ailerons de requin



La CoP18 a fait un pas significatif pour la sauvegarde des ces requins, estime Colman O Criodain, spécialiste de la faune au WWF. Les deux espèces de requins mako ont été ajoutées à l’annexe II de la CITES. Les délégués ont reconnu que leur commerce met en danger leur survie. Leurs ailerons et leur viande sont particulièrement appréciés sur les marchés asiatiques. La majeure partie de ce commerce transite par Hong Kong, mais c’est dans la Méditerranée que le déclin est le plus préoccupant. En 2016 ils avaient diminué de 90%. Cependant, selon les scientifiques, si des mesures fortes de réglementation et de gestion sont prises immédiatement les stocks pourront se renouveler d’ici à vingt à trente ans. En parallèle à ce vote, les délégués ont ajouté d'autres espèces marines, longtemps ignorées par la CITES. Au total 18 requins, plusieurs raies et entre autres les holothuries, ou concombres de mer, sont désormais listés à l’annexe II.

Les tigres

(Panthera tigris)

Statut: en danger



Habitats: forêt tropicale, mangrove et savane en Inde, Népal, Asie du Sud-Est, Chine, etc.



Population: environ 3900



Menaces: braconnage, commerce illégal, perte d’habitat, conflits avec les populations humaines, changement climatique, «fermes» à tigres



La résolution sur les grands félins asiatiques a elle aussi été acceptée par les délégués. La plus grande avancée, selon le spécialiste, est un contrôle renforcé des «fermes à tigres», sorte d'élevage mis en place en Chine, Thaïlande, Laos et Vietnam pour répondre à la demande de la médecine traditionnelle. Aujourd’hui il y a environ 8000 tigres captifs dans ces fermes, le double du nombre de spécimens sauvages. Ce commerce est aussi un danger pour les félins en liberté, car il entretient la demande et encourage le braconnage. «Ces avancées ont également permis d’inclure les grands félins d’Afrique et les jaguars d’Amérique aux discussions et dans les législations», explique Colman O Criodain. Un groupe de travail dédié aux grands félins à travers le monde a été mis en place.

Les vaquitas

(Phocoena sinus)

Statut: en danger critique d’extinction



Habitats: eaux peu profondes, golfe de Californie



Population: 10, selon la dernière estimation en 2019



Menaces: pêche, prise involontaire, pollution, modification du système naturel



La disparition des vaquitas est étroitement liée à la pêche des totoabas, un poisson lui aussi en voie d’extinction. Le petit cétacé meurt pris dans les filets de pêche destinés aux poissons. Le commerce illégal des totoabas est extrêmement fructueux. Les parties les plus recherchées se vendent à une valeur plus élevée que leur poids en or sur le marché chinois. Les cartels mexicains se sont emparés de ce trafic, ce qui en fait un terrain de plus en plus dangereux pour les ONG. «Plusieurs collaborateurs ont été menacés», précise l'expert du WWF. La dernière chance de survie des vaquitas pourrait venir d’une collaboration entre la CITES et le patrimoine mondial de l’UNESCO, officialisée cette semaine à Genève. En juillet, le golfe de Californie a été classé comme patrimoine naturel en danger. La CITES exige à présent du gouvernement mexicain qu'il empêche l’entrée de navires de pêche illégaux dans la zone protégée des vaquitas.

Ils ont gagné… un peu

Les loutres asiatiques

(Aonyx cinereus & Lutrogale persillata)

Statut: vulnérable



Habitats: régions côtières maritimes, zones humides, forêt en Asie



Population: déclin de 30 % sur les trente dernières années, faisant suite à un déclin historique



Menaces: perte d’habitat, pollution, surpêche, braconnage pour leur fourrure, capture comme animal domestique, utilisées pour la médecine traditionnelle, changement climatique, maladies importées



Les loutres asiatiques ont été déplacées de l’annexe II à l’annexe I. Leur niveau de protection légal a donc augmenté. Cependant, d’après Colman O Criodain, la majorité du commerce de loutres asiatiques est déjà illégal. Cette nouvelles classification ne changera donc pas grand chose tant que des moyens sérieux de contrôle et d’application des lois ne sont pas mis en place. «En réalité, s’inquiète Coleman O Criodan, le fait d’augmenter le niveau de protection sur le papier, alors que les règlements ne sont pas appliqués, ne sert pas à grand chose. Au contraire, cela peut consister en une détérioration des conditions, si le pays concerné décrète que tout va bien puisque l’espèce est dans l’annexe I.»

Les rhinocéros blancs du Sud

(Ceratotherium simum simum)

Statut: quasi menacée



Habitats: prairie, zone arbustive et savane en Afrique Australe et au Kenya



Population: globale 20 375, en Namibie 1037



Menaces: braconnage pour leur corne, dans une moindre mesure : sécheresse et dégradation de l’habitat



Là aussi, les résultats des négociations sont mitigés. L'expert cite la Namibie, qui, suite à une bonne gestion de la faune et de la flore, a vu la population augmenter. Sa demande de la passer de l’annexe I à l’annexe II avec une autorisation de commercialisation très limitée a été refusé, alors que ces exceptions sont accordées aux pays voisins. Pour Colman O Criodain, même si ce refus peut paraître comme étant une bonne nouvelle pour l’espèce, il pourrait s’avérer contre-productif. «Lors des débats une division entre les pays d’Afrique Australe et un groupement d’autre pays africains s’est fortement fait sentir. A long terme cela risque de compliquer la lutte pour la sauvegarde de la faune et de la flore sur le continent.»

Les éléphants africains

(Loxodonta africana)

Statut: vulnérable



Habitats: zone humide terrestre, forêt, prairie, zone arbustive, savane, désert en Afrique subsaharienne



Population: en augmentation après un très fort déclin



Menaces: perte de l’habitat, braconnage pour l’ivoire, chasse, capture d’animaux vivants, sécheresse, guerres



Les éléphants africains sont les animaux qui auront le plus fait parler d’eux durant la CoP18. L’animal emblématique du continent africain est un symbole de la conservation de la faune. Les efforts accomplis ces dernières décennies commencent à porter leur fruits dans certaines régions. Suite à l’augmentations de leur population, plusieurs pays ont demandé un assouplissement des réglementations. Celles-ci ont été refusées. En parallèle, d’autres demandaient l’ajout de toutes les populations d’éléphants africains à l’annexe I. Cette proposition a aussi été repoussée. On assiste donc à un statu quo dans ce domaine. Il y a tout de même eu une avancée pour les pachydermes. L’exportation d’animaux vivants a été interdite, à l’exception de l’export pour une destination «appropriée et acceptable». Par exemple le transfert d’un éléphant d’un parc naturel à un autre pour varier la provenance génétique de l’espèce.

Ils ont perdu

Les guépards

(Acinonyx jubatus)

Statut: vulnérable



Habitats: désert, prairie, savane et zone arbustive sur le continent africain



Population: moins de 6700, en fort déclin



Menaces: chasse, capture, perte d’habitat, conflits avec les agriculteurs, guerres



Pour le guépard, qui est déjà classé à l’annexe I, une des menaces croissantes est le commerce illégal d’animaux vivants vers les pays du Golfe. Cette problématique devait être abordée à Genève mais les principaux pays concernés n’étaient pas présents lors des délibérations. De plus plusieurs pays du Moyen-Orient se sont opposés à un examen de la situation. Aucune initiative, ni groupe de travail spécifique n’a pu être mis en place, au grand dam des ONG.