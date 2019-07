Pour survivre à la prochaine canicule, restez près du lac Léman

Les juillettistes en auront pour leur bronzage cette semaine. La canicule est de retour sur toute la Suisse. À Genève, on s’attend à des températures jusqu’à 37 degrés mercredi. À Lausanne, le mercure montera vraisemblablement jusqu’à 35. C’est le second épisode de grande chaleur en quelques semaines. Il sera néanmoins moins long que celui de juin.

Journées tropicales en vue

«Cette canicule-là va aussi chatouiller les records, prédit Frédéric Glassey, météorologue à MeteoNews. La différence, c’est qu’en juin, nous sortions d’une période humide. Donc l’air était lourd et nous avons beaucoup transpiré. Maintenant, notre environnement est sec. Donc les ressentis de chaleur ne nous feront pas forcément plus souffrir. Sachant aussi que nos corps, qui ont déjà vécu ça, il y a peu, s’acclimatent.»

C’est une crête de haute pression qui va influencer favorablement la météo pour une grande partie de la semaine. L’anticyclone, qui étendra son influence sur l’Europe de l’Ouest, entraînera des conditions caniculaires, avertit MétéoSuisse. Une alerte de niveau 3 est lancée dès la journée de demain. Elle concerne tout le Plateau, le Valais central, le Jura et le Tessin.

Le soleil sera omniprésent et les températures estivales deviendront, jour après jour, tropicales. Les pointes sont attendues pour le milieu de semaine. Les journées de mercredi et de jeudi s’annoncent comme les plus torrides. Le mercure pourra même dépasser les 37 degrés, surtout au bout du lac, à Genève. Doit-on s’y habituer à l’avenir? Lionel Fontannaz, prévisionniste à l’Office fédéral de météorologie, avertit: «Les journées tropicales (ndlr: plus de 30 degrés) sont de plus en plus nombreuses. En moyenne, il y en a entre 25 et 30 en été. Or nous avons déjà dépassé le quota annuel pour le bassin lémanique.»

Le bord du lac: la solution

Les spécialistes expliquent que les ressentis ne sont évidemment pas les mêmes suivant si l’on se retrouve en plein centre-ville ou au bord d’un point d’eau ou dans un parc ombragé. En cela, les bords du Léman sont idéaux pour prendre le frais. C’est ce que l’on appelle la fraîcheur volatile des lacs.

La chaleur extrême du jour est tempérée par la fraîcheur de la nuit. Et si en plus, il y a un peu d’air qui balaye l’étendue d’eau, les baigneurs et les promeneurs à proximité du lac Léman ressentiront une sensation agréable durant cette période chaude, voire très chaude. Frédéric Glassey explique le phénomène: «Avec ses 22-23 degrés de moyenne, l’eau du lac est donc moins chaude que l’air ambiant. La proximité avec le Léman offre une relative sensation de fraîcheur par rapport aux zones bétonnées des villes.»

Si l’on anticipe la période exceptionnelle qui nous attend cette semaine, il n’est jamais inutile de rappeler que les températures annoncées par les prévisionnistes sont celles mesurées à l’ombre et donc qu’il est nécessaire de prendre les précautions nécessaires en plein soleil car le ressenti peut largement dépasser les 40 degrés.

L’Office fédéral recommande toujours d’éviter les activités physiques en plein air entre 11 h et 15 h. Et surtout de s’hydrater régulièrement et suffisamment, à savoir entre 1,5 et 2 litres d’eau au minimum par jour.