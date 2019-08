Pourquoi le vent tourne en faveur de Michael Lauber

Le décor a changé. Le 17 juin 2015, Michael Lauber se présentait conquérant face aux caméras du monde entier. Le jour même de sa réélection par l’Assemblée fédérale, il venait expliquer à la planète foot pourquoi le Ministère public de la Confédération (MPC), qu’il dirige, avait ouvert des enquêtes sur l’attribution des Coupes du monde de football 2018 à la Russie et 2022 au Qatar, main dans la main avec la justice américaine.

Quatre ans plus tard, c’est la gestion de ce même complexe d’enquêtes qui vaut à Michael Lauber, membre du PLR, une pluie de critiques (lire encadré). La Commission judiciaire du parlement, composée de 17 parlementaires fédéraux, devrait dire aujourd’hui – au plus tard le 4 septembre – si elle recommande au plénum de réélire le Soleurois. Or ce dernier semble en train de reprendre la main. Voici pourquoi.

1) L’absence de faits «plus graves»

Rencontrer en secret le patron de la FIFA – partie plaignante en l’occurrence – pour parler d’enquêtes en cours, est-ce grave? À cette question, la Commission judiciaire (CJ) souhaite amener une réponse avant tout juridique. En repoussant la réélection de Michael Lauber de juin à septembre, elle comptait d’ailleurs donner le temps à l’Autorité de surveillance du MPC d’avancer dans la procédure disciplinaire et de lui remettre un rapport intermédiaire. En somme, avant de couper la tête du procureur, les élus fédéraux voulaient des preuves en béton de sérieux dysfonctionnements.

Or le conseiller national Matthias Aebischer (PS/BE) a vendu la mèche à la mi-août: à sa connaissance, aucun élément juridique nouveau et grave n’a été versé au dossier cet été. «Si rien de neuf n’arrive encore sur la table, alors la Commission judiciaire recommandera vraisemblablement de réélire Michael Lauber», affirmait le socialiste, membre de la CJ, à la radio alémanique SRF. L’un de ses collègues, qui souhaite rester anonyme, estime que même si la commission n’a rien à reprocher à Lauber sur le plan juridique, elle a bien le droit de proposer de ne pas le réélire: «Sinon, nous ne servons à rien!»

Mais la riposte est organisée. Les messages de soutien au procureur s’accumulent. Le président des directeurs cantonaux de justice et police, Urs Hofmann (PS/AG), enfonçait le clou dans la «NZZ» samedi dernier: «Pour une telle mesure (ndlr: une non-réélection), il doit y avoir des motifs graves.»

2) Il n’y a pas de plan B

Le report de l’élection de Michael Lauber a aussi donné l’occasion à des élus prévenants d’approcher des personnalités susceptibles d’endosser la tâche de procureur général de la Confédération, selon nos informations. Or ces approches informelles n’ont rien donné, indiquent nos sources. Du coup, même des élus agacés par les révélations sur Michael Lauber se mettent à hésiter: à quoi bon l’écarter s’il n’y a pas de perle rare pour le remplacer?

Un parlementaire évoque aussi les contraintes de la procédure. Le 25 septembre, jour de la réélection, les élus fédéraux n’auront qu’une alternative: biffer ou maintenir Michael Lauber. Ils ne pourront pas se prononcer dans la foulée sur le nom d’un remplaçant. Les règles sont claires: en cas de non-réélection, le poste devra être mis au concours. Une nouvelle élection aurait lieu en décembre pour remplacer Michael Lauber au 1er janvier. Si la nature a peur du vide, la politique suisse encore davantage.

3) Il faut préserver les institutions

Cette absence de plan B amène à une troisième considération qui pèsera sans doute lourd le jour de la réélection. Quel scénario est le moins dommageable pour la crédibilité de la Suisse? Pour les uns, il faut éviter à tout prix d’aggraver la crise institutionnelle. Un élu parle d’ailleurs de la véritable urgence: faire cesser la «guérilla juridique» qui oppose le procureur à son autorité de surveillance.

Pour d’autres, dont fait partie la conseillère nationale Sibel Arslan (Basta/BS), «le dommage est fait». Membre de la CJ, elle-même juriste, elle sent que le vent a tourné mais insiste: «Le Tribunal fédéral a confirmé que Michael Lauber devait se récuser dans les enquêtes FIFA (ndlr: un recours est pendant), parce que son impartialité est mise en doute! Si nous voulons lutter contre la corruption, il y a des règles à respecter. C’est la confiance dans la justice et les institutions que l’on joue. Il est de notre devoir, en tant que parlementaires, d’en tirer les conséquences.» La Bâloise indique qu’elle déposera une proposition individuelle visant à la non-réélection du procureur général de la Confédération.

4) En finir avec les maudites enquêtes sur le football

Spectaculaires au moment de leur ouverture en 2015, les enquêtes liées à l’attribution des Coupes du monde 2018 et 2022 de football semblent s’être enlisées. Ces méga­procédures, lourdes de milliards de pages de données à analyser, n’ont pas abouti pour l’heure aux procès tant fantasmés. Michael Lauber a toujours expliqué que cela prendrait du temps. Mais d’un point de vue politique, mieux vaut sans doute laisser le procureur actuel endosser un échec éventuel de ces enquêtes que de laisser ce fardeau à son successeur.