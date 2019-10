Première analyse à chaud des résultats

#EF2019 Suivez en direct ce dimanche d'élections fédérales dans le canton de Vaud. Plus...

ABO+ Par Renaud Bournoud et Mathieu Signorell Mis à jour à 12h41

Elections fédérales Seize des 18 conseillers nationaux vaudois sollicitent un nouveau mandat. C’est l’une des plus grandes délégations. Mais ce n’est pas suffisant pour peser sur la politique fédérale. Plus...

Fédérales Selon une projection de la SSR, Les Verts obtiendraient 12,7% des voix au niveau national, en hausse de 5,6 points. Un triomphe annoncé. Plus...

Fédérales Ce 20 octobre, les Suisses se rendent aux urnes pour renouveller leur Parlement. La vague verte attendue se confirme dans les deux Chambres. Plus...

Fédérales Les Verts ont remporté un siège à Glaris et pourraient en gagner un à Neuchâtel. L'UDC et le PS en font les frais. Plus...