Voici les priorités du Conseil fédéral pour l’année 2020

On prend les mêmes et on recommence en 2020? C’est à priori ce qu’on peut se dire en regardant le «nouveau» Conseil fédéral. Les sept Sages ont été reconduits début décembre et personne n’a changé de département. Pourtant la stabilité ne confine pas forcément à l’immobilisme. La preuve? Le Conseil fédéral s’est fixé des objectifs à atteindre pour cette année et les trois autres qui marqueront cette 51e législature.

Et quand l’Exécutif suisse se fixe des objectifs, c’est du lourd. On compte trois lignes directrices et… 18 objectifs. Nombre d’entre eux enfoncent cependant des portes ouvertes. Comme l’objectif No 1 qui consiste à «assurer l’équilibre du budget de la Confédération et la stabilité de son régime financier». Ou l’objectif No 11: «La Suisse s’investit en faveur des réformes visant à renforcer la coopération multilatérale, intensifie de manière ciblée son action en faveur de la coopération internationale et offre des conditions optimales en sa qualité d’État hôte d’organisations internationales.»

Ces bonnes résolutions sont détaillées dans deux volumes de près de 100 pages. Ce pensum sera soumis au parlement à la fin du mois de janvier. Pour ne pas vous donner un mal de tête en commençant l’année 2020, nous avons sélectionné quatre objectifs principaux.

Mesures pour freiner les coûts de la santé

Les coûts de la santé partent dans le décor. Ils ont allègrement dépassé les 80 milliards par année et pèsent sur le porte-monnaie des assurés avec des primes toujours plus hautes. En 2020, le Conseil fédéral présentera une série de mesures pour maîtriser les coûts. Il est question de fixer un plafonnement pour les dépenses de santé et sanctionner financièrement un prestataire de soins qui ferait du «chiffre». Ces mesures sont d’ores et déjà très contestées. Le Gouvernement aura fort à faire pour imposer un corset financier à des acteurs puissants, bruyants et qui prétendent tous œuvrer pour le bien du patient.

Le Conseil fédéral promet aussi de s’attaquer une nouvelle fois au prix des médicaments. Enfin il poussera à une meilleure coordination des soins. Actuellement les professions médicales travaillent encore trop en silos. Ce qui est néfaste pour les malades chroniques et les coûts de la santé. Le Conseil fédéral veut enfin faire un geste envers les assurés dans le premier semestre 2020. Il ouvrira une consultation sur une augmentation des déductions forfaitaires pour les primes d’assurance-maladie.

Consolider les deux grands piliers de la retraite

Le Conseil fédéral veut sécuriser les retraites. Elles branlent un peu du manche car la durée de vie s’allonge et les cotisations des actifs ne suffisent plus à financer les futures rentes. Le Conseil fédéral a dévoilé ses cartes en 2019 déjà. Pour l’AVS, il veut faire passer l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans avec des compensations pour les bas salaires.

Pour la prévoyance professionnelle, le Gouvernement a mis en consultation la proposition de compromis des syndicats employés et patronaux. En gros, le projet baisse le taux de conversion des rentes mais il donne là-aussi un coup de pouce aux bas salaires, en introduisant un supplément mensuel de 100 à 200 francs. En 2020, le Gouvernement sortira du bois et dira s’il adopte tout ou une partie seulement du projet. Comme pour la réforme de l’AVS, le verdict final sera tranché par le peuple.

Positionner la Suisse post-Brexit

Le Conseil fédéral réaffirme sa volonté de conclure un accord institutionnel avec l’Union européenne (UE) pour sécuriser la voie bilatérale. Il annonce son message au parlement pour le second semestre 2020. Soit après l’importante votation populaire en mai sur l'initiative UDC qui veut réintroduire des contingents pour les ressortissants de l’UE. Le Gouvernement milite toujours pour un accord sur l’électricité avec l’UE mais il précise noir sur blanc qu’il sera signé «dans la mesure du possible». Même incertitude concernant la poursuite de la collaboration avec les milieux de la recherche et de la formation européennes.

Comme le Conseil fédéral ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il va continuer de négocier avec les Britanniques qui vont quitter l’UE. Il soumettra au parlement une série d’accords qui doivent permettre de continuer nos relations avec le Royaume-Uni comme par le passé. Le Conseil fédéral évoque enfin la possibilité de négociations commerciales avec l’Amérique de Donald Trump. Mais il se montre très prudent en parlant «d’entretiens commerciaux exploratoires» en 2020.

Protéger le climat selon l’accord de Paris

Le Conseil fédéral promet d’être au taquet sur la révision totale de la loi sur le CO2 qui passe devant le Parlement. Si elle prend du retard, il adaptera l’ordonnance afin de «prolonger la validité des instruments de politique climatique.» Dans tous les cas, il adoptera au cours du second semestre 2020 une stratégie climatique à long terme en phase avec les accords de Paris, ce qui tombe bien vu que Madrid a été un échec en décembre 2019.

Cette stratégie s’appuiera sur l’objectif «zéro émission nette» d’ici 2050 en désignant les secteurs concernés et les mesures à prendre pour y parvenir. Le Conseil fédéral dévoilera aussi d’ici fin août la stratégie pour le développement durable 2030. Il adoptera également le message concernant la modification de la loi sur la protection de l’environnement avec un volet sur le bruit.