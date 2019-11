Pas de quotas de vins suisses imposés aux restos

Les bistros suisses ne devraient pas être obligés de proposer un minimum de 50% de vins du pays. Les vins suisses pourraient être mieux représentés sur le marché helvétique. Mais c'est à la branche de prendre l'initiative, estime jeudi le Conseil fédéral en réponse au conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS).

Le gouvernement rejette la motion du Valaisan. Imposer un taux restreindrait la liberté économique garantie par la Constitution, justifie-t-il.

De plus, la demande devrait être conforme au droit international. Dans le cadre de l'OMC et des accords de libre-échange, la Suisse doit garantir un traitement équitable des produits étrangers et suisses.

La consommation de vin en diminution

La Confédération soutient le financement de mesures décidées par la branche vitivinicole en matière de promotion des ventes. Pour l'année 2019, un montant de 3,9 millions de francs a été fixé. Cette aide peut être utilisée afin de promouvoir les vins auprès des grands distributeurs, écrit le Conseil fédéral dans sa réponse à une interpellation de Hugues Hiltpold (PLR/GE).

Les vins suisses représentent 36,6% du marché. La consommation totale de vin diminue depuis 25 ans, mais plus unilatéralement au détriment des produits du pays. (ats/nxp)