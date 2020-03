Rapatriement de 750 touristes suisses

La Suisse va pouvoir rapatrier 750 touristes retenus en Amérique du sud et centrale ces prochains jours. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a commencé son opération de rapatriement.

Le DFAE évalue à 15'000 le nombre de voyageurs suisses actuellement à l'étranger. Quelque 7500 personnes se sont inscrites sur l'application «Travel Admin» durant le week-end, a indiqué lundi Hans-Peter Lenz, chef du Centre de gestion des crises au DFAE.

Beaucoup sont retenus en dehors des grandes villes, ce qui rend leur rapatriement difficile. Ainsi, 120 personnes se trouvent par exemple bloquées à Cusco, au Pérou, a expliqué M. Lenz. Un vol charter doit être organisé pour elles, la route jusqu'à Lima étant fermée.

Trois vols de rapatriement depuis les capitales du Pérou, du Costa Rica et de la Colombie sont prévus lundi et mardi. Ils seront financés par la Confédération et permettront de rapatrier 750 personnes. Les voyageurs devront toutes se soumettre à une autoquarantaine dès leur retour.

D'autres vols sont prévus ces prochaines semaines et la cadence va être augmentée. Selon M. Lenz, c'est la plus grande opération de rapatriement jamais organisée par la Suisse. (ats/nxp)