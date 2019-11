Un ravageur scandinave d'épicéas a été découvert

Un coléoptère originaire de Scandinavie a été découvert pour la première fois en Suisse. Le scolyte nordique de l'épicéa a été détecté des deux côtés de la vallée du Rhin.

Comme son nom l'indique, cette espèce infeste principalement l’épicéa, a communiqué jeudi l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Ips duplicatus progresse en Europe centrale depuis plusieurs années, une avancée qui peut notamment être imputée au transport du bois d'épicéa par route et par rail.

Le développement du nouvel insecte, qui ne mesure pas plus de 3-4 millimètres, est similaire à celui du typographe, l'espèce de scolyte de l'épicéa la plus répandue en Suisse et au Liechtenstein. Son cousin nordique, habitué à des températures plus basses, prend cependant son envol au printemps, en général plus tôt que le typographe.

Conséquences incertaines

Les deux espèces de scolytes sont en concurrence directe pour les lieux de reproduction sous l’écorce des troncs d’épicéa. Toutefois, on ne sait toujours pas si les infestations par le scolyte nordique de l’épicéa augmenteront à l’avenir et quelles en seront les conséquences économiques.

Le nouveau venu est considéré comme moins agressif que le typographe. Bien qu’il puisse également infester les arbres sains, il semble causer, dans d’autres pays, moins de dommages que son proche parent. Mais le climat de plus en plus chaud de la Suisse pourrait avoir un impact sur son comportement.

Mesures habituelles préconisées

Pour l’instant, les chercheurs du WSL recommandent de prendre les mesures habituelles en cas d’infestation de scolytes pendant les saisons chaudes: après la découverte de trous et de sciure sur l’écorce ainsi que des zones jaunies ou desséchées en couronne, les arbres affectés doivent être abattus et sortis rapidement de la forêt ou stockés sur place après avoir été écorcés.

En hiver, l’abattage et le débardage des arbres hors de la forêt sont des mesures peu utiles contre le scolyte nordique de l’épicéa, car la plupart des individus hibernent dans la litière du sol. (ats/nxp)