Record de colis avant Noël pour La Poste

La Poste a distribué un nombre record de colis avant Noël. Entre le 25 novembre et le 24 décembre, l'entreprise a livré plus de 18,6 millions de paquets, autant que jamais pour cette période, fait-elle savoir jeudi.

Par rapport à 2018, le volume de colis traités cette année progresse de 8,8%. Cette déferlante est due aux journées de promotion Black Friday et Cyber Monday qui ont vu la Poste battre un record en une semaine dès novembre.

Par ailleurs, le volume des colis restants a encore progressé. La Poste y voit le signe que, en Suisse, les personnes sont toujours plus nombreuses à acheter leurs cadeaux de Noël en ligne. La semaine précédant Noël, les collaborateurs ont livré environ un million de colis les jours de pointe, battant même un record le 17 décembre en franchissant la barre du million de paquets traités.

16 millions de lettres par jour

Les bandes transporteuses des centres colis de Daillens (VD), Härkingen (SO), Frauenfeld (TG), Urdorf (ZH) et Cadenazzo (TI) ont fonctionné presque sans interruption.

Les facteurs et factrices dans le domaine des lettres n'ont pas chômé non plus: en moyenne, ils ont distribué chaque jour 16 millions d'envois traités dans les centres courrier.

Trois nouveaux centres en 2020

Le premier centre colis régional est en service à Cadenazzo depuis octobre. Ces dernières semaines, il a allégé la charge de travail du centre de Härkingen. L'année prochaine, la Poste ouvrira trois autres centres colis régionaux, à Ostermundigen (BE), Vétroz (VS) et Untervaz (GR).

Depuis 2013, les volumes annuels ne cessent de croître. Cette tendance devrait se confirmer pour 2019: la barre des 140 millions de colis devrait être largement franchie (138 millions en 2018). La Poste informe à la mi-janvier sur le nombre de colis traités cette année. (ats/nxp)