Quelles seront les règles à respecter dans les restaurants?

Dès lundi prochain, les restaurateurs pourront rouvrir leur établissement. Mais non sans peine, étant donné les règles édictées par GastroSuisse. L'association faîtière dévoile ce mardi son «concept de protection» relatif au Covid-19. Il a été élaboré de concert avec l'Office fédéral de la sécurité alimentaire, l'Office fédéral de la santé publique et le Secrétariat d'État à l'économie. En voici les principaux points:

Nombre de clients par table:

«Au maximum 4 personnes». Sont exclus de cette limite les parents avec enfants ainsi que la restauration scolaire et d'entreprise non publique. Tous les clients utilisent des places assises. Les places debout ne sont pas autorisées.

Traçage:

Les coordonnées (prénom, nom, numéro de téléphone, date, heure) et le numéro de table de chaque client devront être saisis si ce dernier consomme sur place. L'établissement devra conserver ces données pendant 14 jours et les détruire ensuite «intégralement», affirme GastroSuisse dans son communiqué. À noter, là encore, que les restaurants scolaires et d'entreprise non publique ne sont pas tenus de saisir ces données personnelles.

Hygiène:

Les clients doivent pouvoir se nettoyer les mains à l'eau et au savon ou avec un désinfectant lorsqu'ils entrent dans l'établissement. Concernant le personnel: l'établissement doit s'assurer qu'il sera exposé le moins possible aux clients. Comment? «En réduisant la durée du contact et/ou en prenant des mesures de protection appropriées». Si la distance de 2 mètres ne peut pas être respectée et ce même pendant une courte durée, le port du masque d'hygiène ou d'une visière de protection «est vivement recommandé, mais il n'est pas obligatoire», rappelle GastroSuisse.

Distances interpersonnelles:

L'établissement s'assure que les groupes de clients ne se mélangent pas. Les groupes de clients doivent être séparés de 2 mètres à l'avant et sur les côtés des tables ainsi que de 2 mètres à l'arrière d'un bord de table à l'autre. Si une paroi de séparation est installée entre les groupes de clients, la distance minimale ne doit plus être respectée.

Les détails de ce plan de protection de GastroSuisse