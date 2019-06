Remonté contre une prof, un élu publie son numéro

Andreas Glarner frappe à nouveau. Le conseiller national UDC vient de déclencher une tempête sur les réseaux sociaux. Remonté à bloc contre une enseignante de l’école primaire zurichoise, l’Argovien a publié mardi sur sa page Facebook le numéro de portable et nom complet de cette dernière. Son tort? Avoir informé des parents musulmans que leur enfant pouvait ne pas venir en classe le lendemain s’il souhaitait célébrer la fin du jeûne du mois de Ramadan. Et cela sans avoir à puiser dans son quota de «congés joker», comme l'autorise la réglementation zurichoise aux enfants de toutes confessions lors des principales fêtes religieuses.

«(…) peut-être quelqu’un souhaiterait lui faire part (ndlr: à l’enseignante) de ce qu’il en pense», s’est insurgé le conseiller national dans son message, accompagné dudit courrier. L’élu compte sur Facebook près de 5000 «amis», dont une partie s’est empressée de suivre ses conseils.

Avalanche de coups de fils

Le téléphone de l’enseignante a sonné une douzaine de fois, rapporte le «Tages-Anzeiger», qui a relayé l’affaire. La prof a répondu aux trois premiers coups de fil, avant de se décider à laisser son portable sonner dans le vide. Puis finalement de l’éteindre. Le secrétariat de l’école a aussi été bombardé d’appels.

Ce n’est qu'après quelques heures d’indignation montante qu’Andreas Glarner a biffé le nom, le courriel et le numéro de l’enseignante, sous la pression du Département des sports et de l’école de la Ville de Zurich. Celui-ci menaçait de déposer une plainte pour atteinte à la personnalité.

Sur le fonds, le conseiller national campe sur ses positions: les Suissesses et Suisses doivent être mis au courant de ce que si passe dans les écoles. Peu lui importe que l’enseignante livrée en pâture ne faisait qu’informer les parents d’une règle valable dans tout le canton. L’Argovien s’est aussi défendu en avançant qu’il n’avait rendu public que le numéro de téléphone professionnel et non privé.

Selon le «Tages-Anzeiger», l’enseignante réfléchit à saisir la justice. Indigné par la «mise au pilori» de cette dernière, le blogueur zurichois Reda El Arbi a, lui, décidé de prendre Andreas Glarner à son propre jeu. Il a publié sur Twitter le numéro de portable du conseiller national (visible sur son site), proposant ironiquement aux internautes de le remercier.

Très actif sur les réseaux sociaux et réputé pour son sens de la provocation, Andreas Glarner avait déjà suscité un tollé l’année dernière en publiant sur Facebook une liste d’élèves d’une école de Dübendorf (ZH): il dénonçait le fait que onze noms sur douze avaient des consonances étrangères. Accusé d’avoir porté atteinte aux droits de la personnalité d’enfants à des fins politiques, il avait fini par retirer le document. Il s’était excusé d’être allé trop loin. (24 heures)