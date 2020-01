Risques climatiques et politiques pointés du doigt

Le Forum économique mondial (WEF), qui tient conclave à Davos du 21 au 24 janvier, a mis en exergue mercredi les risques climatiques, ainsi que les dangers liés aux conflits politiques, à quelques jours de son rendez-vous annuel dans la station des Alpes grisonnes.

Dans son rapport 2020 sur les risques mondiaux, le WEF estime que «les menaces graves pour notre climat représentent l'intégralité des principaux risques à long terme», alors que des incendies ravagent depuis plusieurs mois une partie de l'Australie.

Le rapport du WEF, qui a interrogé 750 dirigeants d'entreprises et experts, dénonce également les «confrontations économiques» et la «polarisation politique intérieure» comme étant «des risques importants» cette année. Ce mercredi, Washington et Pékin vont justement signer un accord commercial devant mettre fin à un bras de fer entamé il y a près de deux ans à coups de droits de douane punitifs.

Le président américain Donald Trump se rendra dans la foulée à Davos, où il croisera une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Le vice-premier ministre chinois Han Zheng, la chancelière allemande Angela Merkel, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez feront également le déplacement.

The Global Risks Report 2020 launches today and for the first time, the top spots are dominated by environmental concerns. After a year of extreme weather, people are more worried about the planet's future than ever. Read the full report here https://t.co/BFcO7Vsmay #risks20 pic.twitter.com/HWS3VW5LdS