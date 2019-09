Saignelégier victime de cambriolages

Jura Un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture en sortant de Saignelégier. L'homme a été retrouvé décédé dans un champ. Plus...

Canton du Jura Le canton du Jura n'est plus tenu de maintenir des urgences sur ses trois districts. Celles de Porrentruy et Saignelégier devraient fermer. Plus...