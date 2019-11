Ils étaient 150 à manifester devant le parlement jurassien, à Delémont, ce mercredi. Vêtus de gilets jaunes, les chauffeurs de CarPostal et des Chemins de fer du Jura protestaient contre la manière dont a été mise au concours les lignes de bus du canton.

Le gouvernement s'est aligné sur les critères de l'Office fédéral des transports, prévoyant un salaire annuel minimum de 58'300 fr. bien inférieur au revenu moyen pratiqué actuellement. «Dans le Jura, nous touchons en moyenne 72'000 francs par an. A ces conditions, mon salaire diminuerait de 20 à 30%», craint Raphaël Marquis, chauffeur CarPostal depuis 2001.

Les entreprises de transport ont jusqu'à ce jeudi pour postuler. La RATP est sur les rangs notamment. L'arrivée d'une entreprise à but lucratif qui fait craindre le pire aux syndicats et aux chauffeurs. «La question se pose dès lors de savoir pourquoi les entreprises qui maximisent leurs profits s’intéressent à un marché où les profits ne sont pas autorisés», déclare Sheila Winkler, secrétaire centrale de Syndicom et responsable de CarPostal. Raphaël Marquis craint que ces profits soient réalisés sur le compte des employés. «Ils pourraient tous nous licencier au terme de notre année de salaire garantie et nous engager à un tarif plus bas. Et ils n’auraient pas de problème à trouver des employés à ce prix, estime le conducteur. Ce serait du dumping salarial sur le dos des chauffeurs.»

La question de la sécurité des usagers est également posée par Syndicom. «On a appris récemment que la RATP utilise à Paris des bus sommairement réparés à pneus crevés et met ainsi en danger les passagers et les chauffeurs pour économiser des coûts», rapporte le syndicat. «L’inquiétude est encore montée d’un cran lorsque la RATP s’est mise sur les rangs pour reprendre les concessions, rapporte Christian Capacoel, syndicaliste chez Syndicom. Il faut choisir une entreprise qui a une conscience sociale. Les conditions françaises et la qualité du matériel roulant sont différents.»

Ce mercredi, la mobilisation était bonne enfant. Les gilets jaunes ont distribué des bombes en chocolat au gouvernement «pour montrer qu’il tient entre les mains une bombe sociale à retardement avec les appels d’offres». Les chauffeurs peuvent compter sur le soutien de la population dans leur combat. Une pétition forte de 4000 paraphes a été remise à l'Exécutif. D'autres actions pourraient suivre s'ils n'obtiennent pas gain de cause. «Nous sommes vraiment dans le flou. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous sommes déterminés à nous battre jusqu’au bout, témoigne Raphaël Marquis. Nous avons évoqué des blocages mais nous espérons ne pas avoir à en arriver là.»

Collaboration Sébastien Jubin