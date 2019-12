Simonetta Sommaruga élue présidente

Simonetta Sommaruga présidera la Confédération en 2020. L'Assemblée fédérale a élu mercredi la socialiste bernoise par 186 voix sur 200 bulletins valables. La cheffe du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) succédera à Ueli Maurer. Le climat, l'Europe et la solidarité sont les thèmes qui porteront sa présidence.

Simonetta Sommaruga fait mieux que lors de sa première élection à la présidence de la Confédération. Quatorze bulletins ont porté le nom de personnalités diverses. Trente-sept étaient blancs et 6 nuls.

En décembre 2014, la Bernoise avait recueilli 181 voix sur 210. Micheline Calmy-Rey a réalisé la plus mauvaise élection en 2011 avec 106 voix. L'année dernière, Ueli Maurer a obtenu 201 voix, égalant le record détenu par Jean-Pascal Delamuraz depuis 1988.

Avant ce dernier et depuis 1919, Fritz Honegger, Hans Hürlimann, Willi Ritschard, Hans-Peter Tschudi et Friedrich Traugott Wahlen ont égalé ou dépassé les 200 voix. En décembre 2017, Alain Berset avait engrangé 190 voix, Doris Leuthard en avait recueilli 188 un an plus tôt et Johann Schneider-Ammann avait été élu avec 196 voix en 2015.

Solidarité

Avec la socialiste, le canton de Berne est représenté pour la 26e fois à la présidence de la Confédération. Le dernier Bernois à avoir occupé le poste est Johann Schneider-Amman en 2015. «Primus inter pares» dès le 1er janvier, Simonetta Sommaruga s'offrira une visibilité accrue. Sa première présidence de la Confédération l'avait déjà propulsé en première ligne après les attentats de Paris.

La présidente a souhaité que la législature à venir soit tournée vers les autres. Ce serait dommage de ne penser qu'à soi. «Je veux une législature qui ne soit pas égoïste, mais responsable», a-t-elle dit.

Une politique sociale caractérisée par l'équilibre et la solidarité et la protection du climat feront aussi partie de ses priorités. Simonetta Sommaruga n'a pas manqué non plus de rappeler les relations avec l'Union européenne. «Nous devons clarifier notre relation à l'Europe», a-t-elle dit. «Nous lui devons beaucoup et nous lui avons beaucoup donné». Les solutions doivent être trouvées en travaillant ensemble avec respect et esprit d'ouverture.

Cinquième femme

Agée de 59 ans, elle est la cinquième femme à présider la Confédération avec Ruth Dreifuss (1999), Micheline Calmy-Rey (2007 et 2011), Doris Leuthard (2010 et 2016) et Eveline Widmer-Schlumpf (2012). Elle fêtera jeudi sa présidence conjointement avec le président du Conseil des Etats Hans Stöckli, socialiste et bernois comme elle.

Ancienne conseillère nationale, Simonetta Sommaruga a été élue au Conseil fédéral en 2010, succédant à Moritz Leuenberger. Elle a dirigé le Département fédéral de justice et police jusqu'à la fin de l'année dernière, avant de reprendre le DETEC.

Nombreux voyages en vue

La nouvelle présidente voyagera beaucoup dans le cadre de sa nouvelle fonction. Selon une liste provisoire de ses engagements, elle se rendra notamment à Kiev, à l'invitation du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Mais Simonetta Sommaruga entamera sa nouvelle fonction par le traditionnel voyage à Vienne. Elle aura aussi de nombreux contacts avec d'autres pays européens dont le Portugal, l'Allemagne, l'Italie et la Slovaquie. Aucune indication à ce stade d'un déplacement à Bruxelles pour rencontrer la nouvelle présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Guy Parmelin vice-président

L'UDC Guy Parmelin a été élu vice-président de la Confédération. C'est la première fois qu'il accède à cette fonction. Il devrait ainsi obtenir la présidence en 2021. Le Vaudois a obtenu 168 voix sur 183 bulletins valables. Cinquante-deux étaient blancs, trois nuls et 15 portaient divers noms.

(ats/nxp)