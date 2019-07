Six voitures calcinées sur un parking du Paléo

Plusieurs voitures ont pris feu vendredi en début de soirée sur le parking du camping du Paléo Festival à Nyon. Seize véhicules ont été touchés, dont six entièrement détruits. Une enquête a été ouverte.

Le feu s'est propagé d'un véhicule à l'autre par le sol recouvert de paille sèche, a communiqué la police vaudoise. Les fortes rafales ont contribué à la propagation des flammes. Plusieurs patrouilles de la gendarmerie se sont rapidement rendues sur les lieux. Personne n'a été blessé.

Six véhicules ont été complètement détruits et dix autres ont subi des dommages en raison de la forte chaleur dégagée par le sinistre. Le dépanneur officiel a pris en charge huit véhicules alors que les huit autres ont pu quitter les lieux par la route. Les propriétaires ont été contactés et une enquête a été ouverte.

La cause du sinistre n'est pas formellement établie. Sur des parkings en chaume, la piste privilégiée est celle d'un embrasement du sol lorsque les voitures arrivent avec un catalyseur chaud.

Le feu a pris vers 18h30 et a pu être éteint rapidement. Des pompiers se tiennent en permanence sur le site, a expliqué Michèle Müller, la porte-parole du festival. (ats/nxp)