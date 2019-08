Simonetta Sommaruga empoigne le dossier de l’aide aux médias et change de cap par rapport à sa prédécesseure. Mercredi, la conseillère fédérale a officiellement enterré l’avant-projet très critiqué de Doris Leuthard, qui ne portait que sur les médias électroniques et délaissait la presse écrite. À la place, elle propose une série de mesures «rapidement réalisables» destinées à soulager financièrement un secteur en crise. Après la mort de «L’Hebdo» ou du «Matin» imprimé, elle veut agir vite. «La démocratie a besoin de médias forts», a-t-elle déclaré.

Pour soutenir les médias en ligne, tout d’abord, le paquet prévoit une manne de 50 millions de francs par an, à puiser dans le porte-monnaie fédéral. Si la population s’informe de plus en plus sur le web, les utilisateurs sont encore peu disposés à payer pour des contenus, souligne le Conseil fédéral. La nouvelle aide financière ne profitera donc qu’aux médias payants, ceux qui vendent des contenus numériques et «visent par ce biais une viabilité financière à long terme des prestations journalistiques». Les modalités sont à préciser, mais les grandes lignes sont connues: un média devra proposer un «certain pourcentage de contenus rédactionnels», une «offre continue» et respecter les «standards journalistiques».

Le soutien se fera grâce à la loi sur la radio et la télévision; pas besoin de nouvelle législation. L’avant-projet de Doris Leuthard, rappelons-le, avait suscité de nombreuses critiques, notamment parce qu’il ne visait un soutien financier que pour les offres «audiovisuelles» sur internet. Cette limitation avait déplu aux éditeurs de presse écrite.

Rabais renforcés

L’autre grande mesure présentée mercredi consiste en un renforcement de l’aide indirecte à la presse écrite. La Confédération soutient celle-ci par le biais d’un rabais sur la distribution postale des journaux. Le Conseil fédéral veut élargir le cercle des bénéficiaires en supprimant le plafonnement du tirage. Aujourd’hui, seuls les titres imprimés à moins de 40'000 exemplaires peuvent prétendre à cette aide. Selon Simonetta Sommaruga, treize titres supplémentaires profiteraient du nouveau subventionnement. Le montant mis à disposition augmentera aussi, passant de 30 millions de francs à 50 millions par an, financés là aussi par le porte-monnaie de la Confédération. Les éditeurs réclamaient 90 millions de plus.

Le projet ne prévoit rien quant au subventionnement de la distribution matinale et dominicale de journaux. Ce dossier se trouve entre les mains d’un groupe de travail chapeauté par le Département de la communication (Detec).

Hausse jugée insuffisante

Médias Suisses salue globalement la nouvelle direction imprimée par Simonetta Sommaruga. «Nous avons l’impression d’avoir en face de nous quelqu’un qui est davantage à l’écoute», réagit Christine Gabella, secrétaire générale de la faîtière des éditeurs romands. Si cette dernière se réjouit que le Conseil fédéral soit entré en matière sur une augmentation de l’aide indirecte, elle regrette l’ampleur de la hausse, jugée «clairement insuffisante». «Par ailleurs, la question de la distribution matinale est essentielle. C’est problématique qu’elle ne soit pas incluse.»

Côté politique, Filippo Lombardi (PDC/TI) dit sa satisfaction. «La consultation sur la loi sur les médias électroniques avait montré qu’une majorité très claire trouvait prématuré de tout chambouler avec la création d’un nouveau texte. Nos revendications ont été entendues.» Géraldine Savary (PS/VD) enchaîne: «Autant la loi sur les nouveaux médias suscitait toutes les oppositions, autant ce projet est le fruit de discussions avec tous les acteurs concernés.» Selon la socialiste, le principe d’un renforcement des rabais postaux est presque acquis au parlement. La Commission des transports et des télécommunications a déjà approuvé deux initiatives parlementaires demandant une hausse de l’aide indirecte à la presse, dont une déposée par la Vaudoise. «La Commission du National se prononce mardi, et il est probable qu’un des deux textes au moins soit accepté.»

Simonetta Sommaruga veut soumettre le paquet de mesures aux Chambres dans le courant des six premiers mois de 2020.