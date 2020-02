Soupçon de blanchiment d'argent: trois arrestations

Une opération intercantonale de police a permis l'arrestation de trois personnes soupçonnées de blanchiment d'argent sur des plates-formes de négoce frauduleuses. L'affaire porte sur plusieurs millions de francs.

L'action coordonnée a eu lieu mardi, ont indiqué le Ministère public du canton de Zurich et la police cantonale. Les opérations de police menées dans les cantons des Grisons, de St-Gall, du Tessin, de Zoug et de Zurich ont permis l'arrestation de trois personnes de nationalité suisse.

Plusieurs perquisitions ont été effectuées. Des biens et des véhicules ont été saisis. Des comptes bancaires de plusieurs millions de francs ont été bloqués.

Blanchiment d'argent

L'action a été lancée après le dépôt de plaintes en Suisse et à l'étranger concernant de fausses plates-formes de négoce et des opérations de blanchiment d'argent en Suisse. L'enquête de la police cantonale zurichoise, du Ministère public zurichois et de l'Office fédéral de police (fedpol) a mené vers un Suisse habitant le canton de Zurich.

Celui-ci est soupçonné d'avoir transféré d'importantes sommes d'argent provenant d'activités illégales sur des sites en ligne de négoce de cryptomonnaies vers des comptes de sociétés qu'il contrôlait en Suisse et à l'étranger. Le but de ces opérations était de dissimuler l'origine criminelle de l'argent. (ats/nxp)