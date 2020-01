Ces stations où il fait bon partir en famille... pour lâcher les mômes

Ah, les joies d’un week-end à la montagne en famille! Ces moments partagés dans les frimas du matin sur les pistes, l’après-ski en terrasse, le plaisir d’un moment de franche rigolade avec les gamins à la patinoire… mais aussi d’un petit repas en tête-à-tête entre parents en sachant les enfants en bonnes mains à la crèche touristique. Depuis plus de dix ans, les destinations ont compris qu’elles avaient tout à gagner en augmentant leur note sur l’échelle du «family friendly». Vingt-cinq stations ont ainsi obtenu le label «Familles bienvenues» décerné par la Fédération suisse du tourisme. «La demande vient vraiment de celles qui ont consenti des efforts dans ce sens et qui veulent se positionner sur ce créneau, explique Véronique Kanel, porte-parole de Suisse Tourisme. C’est un engagement de l’entier de la station, voire de la Commune, pour offrir une plus-value et afin d’occuper les enfants et de permettre, par exemple, à des parents de profiter d’une demi-journée de ski sans eux.» Heureuse perspective...

Les valises bouclées, la joyeuse famille de quatre prend la direction de Crans-Montana. La station valaisanne reste facile d’accès en transports publics, ce qui permet de s’épargner les bouchons du dimanche soir sur l’autoroute A9. À la sortie du train à Sierre, on parcourt les 300 mètres à pied jusqu’au funiculaire – en suivant la ligne rouge au sol pour ceux qui ne connaissent pas –, puis un quart d’heure de montée jusque sur le Haut-Plateau. Facile avec deux valises, et huit bras. Pour ceux qui partent chargés, les CFF proposent de convoyer gratuitement vos bagages de votre domicile à l’hôtel (lire ci-dessous).

Une fois en station, les taxis attendent et les bus gratuits se suivent à intervalles réguliers. Les filles étant d’attaque, on opte pour les 10 minutes à pied sous les flocons dans la nuit tombante jusqu’à notre hôtel, l’Helvetia Intergolf. La «suite familiale», double chambre et double salle de bains, est spacieuse et confortable. Le tarif n’est certes pas à la portée de toutes les bourses – 390 fr. la nuit avec petit-déjeuner et 10% sur les repas au restaurant, on est à Crans-Montana quand même –, mais ça vaut le coup. Par contre, les filles sont malheureusement au courant pour la piscine, le jacuzzi et la salle de jeux pour enfants. On n’y coupera pas.

Plaisirs variés

Même sans sondage en profondeur, l’impression en se baladant dans les rues et en consommant dans les restaurants, est que l’effort porte ses fruits. Les familles déambulent en nombre et les restaurants sont pleins de tables animées des sauts et cris des bambins. À la carte, la section «enfants» offre le plus souvent un bon rapport qualité-prix.

Le secteur ski, roi en station, joue aussi le jeu. Depuis quelques années, fini les hectomètres de bitume et de marches jusqu’à la télécabine Montana-Arnouva, il suffit d’emprunter l’escalator. Si on a réservé son matériel de ski en ligne, on peut même s’arrêter au premier étage, chez Intersport, pour s’équiper avant la montée en cabine gratuite de dix minutes. Le secteur Arnouva est idéal pour toucher la neige à 1790 m d’altitude sans chausser, ne serait-ce que pour profiter du soleil sur la terrasse du restaurant. Et ça marche à voir le nombre de personnes venues siroter un café en gardant vaguement un œil sur le reste de la famille dévalant les pistes.

Un jardin des neiges s’y trouve également. Idéal pour nos deux filles qui débutent et qui profitent des conseils d’un moniteur sur la minipente et l’espace ludique. Encore mieux pour les grands qui dévalent les pistes deux heures «tranquillou» avant l’assiette valaisanne, la fondue à la tomate et la pizza géante de 13h en famille au resto du bas des pistes. Mais mieux valait réserver pour éviter la file d’attente fournie.

Les enfants en ont marre du ski ou veulent varier les plaisirs après la sieste? Crans-Montana offre une série d’animations ludiques. La patinoire d’Ycoor au centre de Montana reste un point de chute prisé de nos chères têtes blondes. En poussant jusqu’à Crans, le parc Snow Island vaut le détour avec ses pistes de luge et de bouées pneumatiques. Pour finir sur un air de féerie, il ne faut pas manquer la balade nocturne du «Chemin des lanternes» sur le Golf Jack Nicklaus.