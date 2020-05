Le vocabulaire qui a fleuri avec la crise du Covid-19

On ne parle pas aujourd’hui comme hier. Si c’est vrai de toutes les langues, nées pour évoluer, c’est plus juste que jamais depuis la déferlante du coronavirus. Sur ses talons, une ribambelle de mots neufs ou employés dans un sens nouveau. Qui, en janvier, parlait de confinement? De distance sociale ou de gestes barrières? Qui, à part une amicale de pneumologues, glissait dans la conservation respirateur, frottis nasal, intubation et patient zéro entre la poire et le fromage? À l’heure actuelle, tout le monde manie ces vocables savants avec une virtuosité qui réclame un passage sous microscope.

Pour le linguiste genevois Louis de Saussure, professeur à l’Université de Neuchâtel, «ce qui est nouveau, c’est la rapidité du phénomène et cette pléthore de néologismes qui surgissent dans une crise globale touchant toute la société». «Ce langage, relève-t-il, ne reste pas confiné à des cercles restreints. S’il est courant de voir apparaître des termes neufs dans des jargons de spécialistes, l’originalité réside ici dans leur caractère généralisé: nous les avons appris sans réfléchir et les utilisons tous de manière spontanée.»

On est loin d’un argot, typique d’une aire géographique, sociale ou générationnelle donnée, et destiné à n’être compris que d’un groupe se reconnaissant grâce à lui. «Le langage de cette pandémie exerce une fonction de «reliance», il nous donne un sentiment d’appartenance à une large communauté: nous parlons tous la même langue, c’est la Tour de Babel!» énonce Patrick Amey, sociologue, maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Genève. On peut parler d’un effet totem.

Incantation magique

La grande majorité des mots du parler coronavirus sont empruntés au vocabulaire médical. Chacun s’est familiarisé avec les courbes exponentielles, les malades asymptomatiques, les populations à risque, les solutions hydroalcooliques, la chloroquine et la quatorzaine. À croire que maîtriser un verbiage de spécialistes nous donne l’illusion de contrôler la maladie, voire de nous en préserver. Il y a là comme une incantation magique, qui s’entend clairement dans la formule terminant chaque échange: «Prenez soin de vous et des autres». On dirait un mantra, qui ne va pas sans rappeler le «God bless you» des Anglo-Saxons, datant des grandes pestes du Moyen Âge. «Il y a aussi ce «Portez-vous bien!» qui sonne comme un rite de conjuration, ou ce «Restez chez vous!» en réalité très directif, mais que l’on adopte car l’on n’a pas le choix», note Patrick Amey.

Nous préférons parler de coronavirus, de Covid-19, voire de SARS-CoV-2 plutôt que d’une pneumonie pouvant s’avérer mortelle. «Nous avons recours à des labels abstraits, constate Louis de Saussure. En ne fournissant aucune indication sur ce que cette maladie nous fait, nous en gommons les effets. Il y a mise à distance, mais je ne parlerais pas d’euphémisme car au contraire, coronavirus sonne inédit, donc effrayant. On a un inconnu dans la maison! Les mots de spécialistes laissent les gens dans le flou, dans une incertitude un peu magique. Si l’on parlait franchement de pneumonie, je pense que ce serait plus efficace: le nom fait peur, on se protégerait davantage.»

Pour Patrick Amey, recourir à ces termes précis traduit, comme tout langage, un rapport au monde: «On se positionne par rapport au risque et à la gestion qu’on en fait. En maîtrisant un vocabulaire spécialisé, on donne de soi l’image de quelqu’un qui s’est renseigné, qui sait, se protège et donc ne représente pas un danger pour autrui. Quelqu’un qui prend ses responsabilités.» Les mots dits ont une fonction de réassurance: par eux, on lutte contre l’impuissance et l’incertitude qui règne parmi les dirigeants, et même parmi les médecins.

Skyperos et whatsaperos

D’autres dénominations nouvelles sont empruntées à l’anglais (clapping, cluster) ou liées aux nouvelles technologies: visioconférence, télétravail, enseignement à distance versus présentiel, ou encore ces whatsaperos et skyperos désignant des pratiques sociales jusqu’ici inédites. Lesquelles survivront à 2020 au point de coloniser le dictionnaire? Pour les deux experts, skyperos et whatsaperos pourraient sortir triomphants de la pandémie, tout comme les gestes barrières, que l’on pourra recycler pour toutes sortes d’autres maladies, la grippe saisonnière notamment.

Une expression nouvelle étonne particulièrement Louis de Saussure: maintenir la distance sociale. «On devrait parler de distanciation physique. Il y a confusion. Lorsque nous nous parlons par Skype ou par téléphone, nous sommes dans une interaction sociale même s‘il n’y a pas de proximité physique. Celle-ci n’est qu’un aspect de la vie en société.» En outre, le champ lexical de certains termes s’est réduit à une seule acception: quel enfant prié de dessiner un masque aurait ces temps-ci l’idée de crayonner une tête de singe ou de Spiderman?

Faut-il qualifier ce feu d’artifice linguistique de néolangage? de néoparler? Les experts ne vont pas jusque-là. Patrick Amey qualifie ces intrusions «d’interférences lexicales» et rappelle «qu’entre les années60 et 80, on assistait au même phénomène avec le vocabulaire de la psychanalyse; les émissions de télévision et la presse, dans un désir de vulgarisation, employaient des mots qui, à force d’usage, sont restés.» Le sociologue a tiré des conclusions similaires après avoir passé au crible les débats sur le nucléaire dans les années 90. Monsieur et Madame Tout-le-monde assimilent un vocabulaire savant et deviennent des «profanes autodidactes», comme il les nomme.

Un sentiment renforcé par le fait que, dans les médias, peut-être pour la première fois, «le citoyen ordinaire, vous, moi, sommes créateurs d’événements dans cette crise du coronavirus. On nous questionne sur nos émotions, notre façon de vivre, on s’invite chez nous par visioconférence. Le spectacle, c’est la souffrance de tous, les efforts de chacun. La télévision, notamment, couvre l’existence de ses spectateurs comme si c’était un fait d’actualité car à part des gens intubés sur un lit d’hôpital et des courbes, elle n’a rien à montrer.»

«Nous nous adaptons»

Une chose est sûre, nous nous situons avec ce parler coronavirus aux antipodes de la «novlangue» décrite par George Orwell. Dans «1984», il s’agit de rayer des mots du lexique pour que les individus ne puissent plus exprimer des idées qui dérangent le pouvoir, et les oublient. «Rien de ça ici, constate Louis de Saussure. Au contraire, c’est la communauté qui, pour s’acclimater à une situation nouvelle et la gérer de la manière la plus adéquate possible, pour acquérir les moyens de penser des concepts inédits, crée de nouveaux mots. C’est un phénomène très positif que cette profusion de néologismes: elle est le signe que nous nous adaptons.»