La Suisse a déjà épuisé l'entier de ses ressources naturelles

Dans cette période où plus de la moitié de l’humanité est confinée, où les traces d’avions dans le ciel ont disparu, où l’air des grandes capitales est de nouveau presque pur et où la consommation hors alimentaire a chuté, la planète semble avoir gagné quelques semaines de sursis. À court terme, sur le plan écologique, la pression s’est en effet atténuée ces derniers jours, même si concrètement cela reste difficile à évaluer.

À plus longue échelle, toutefois, les signaux restent au rouge, comme le rappelle Pierrette Rey, porte-parole de WWF Suisse. «La protection du climat nécessite un tournant économique et social, et non pas une réduction temporaire des activités humaines. Par la suite, nous devrons observer si certains changements environnementaux positifs se développent, avec par exemple une réduction des émissions de CO2 dues aux trajets en voiture (ou en avion), ou s'ils sont annulés par une augmentation de la consommation après la crise.»

Consciente de ces incertitudes, Global Footprint Network explique avoir choisi de poursuivre ses calculs pour rappeler l’impact de l’homme sur la planète et estimer quand même cette date symbolique où, au cours de cette année, l’humanité pourrait avoir consommé l’entier des ressources que la Terre peut générer durant douze mois.

Ressources épuisées en Suisse

Naturellement, suivant le pays, cette date butoir survient plus ou moins tard dans le calendrier. Sur le plan mondial, par exemple, il tombe désormais vers la fin du mois de juillet. En Suisse, en revanche, c’est bien plus tôt, puisque dès demain, vendredi 8 mai, notre pays commencera à vivre à crédit, selon les prévisions établies par le think tank. Que ce chiffre soit légèrement revu ou non par la suite - une fois que des données plus précises sur les changements provoqués par la crise du Covid 19 seront disponibles -, notre pays reste dans le club des plus mauvais élèves. Si le reste de la planète se situait au même niveau que nous, il faudrait l’équivalent de près de 2,5 Terres pour répondre à notre soif de consommation.

«De nombreux Suisses ont l’impression que notre comportement est particulièrement écologique. Malheureusement il n’en est rien. Au contraire: bien que des technologies propres et avantageuses soient disponibles, de nombreux particuliers, mais aussi des entreprises et des politiciens, misent toujours sur un mode d’alimentation, des moyens de transport ou des systèmes de production et de chauffage ayant un très fort impact sur l’environnement», rappelle Thomas Vellacott, directeur général du WWF Suisse.

L’ONG environnementale rappelle que son objectif pour la Suisse est d’emmener notre économie et notre société vers une neutralité nette avant 2040. «Nous souhaitons que notre société opère une transition vers un modèle plus solidaire, résilient aux risques climatiques et écologiques, qui protège la biodiversité et garantisse la pérennité des écosystèmes, car nous ne pouvons pas espérer vivre en bonne santé sur une planète malade», s'inquiète-t-elle.