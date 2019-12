La Suisse, pays le plus sûr selon une étude des risques

Sur l'échelle des risques, la Suisse fait figure de paradis et se classe pour la seconde année consécutive au premier rang des pays les plus sûrs tant par son environnement, la santé de ses habitants que des droits humains ou de la sécurité. C'est ce que révèle le Global Risk Profile (GRP) dans la seconde édition de son indice ESG (ESGI).

Bien que l’Europe présente la meilleure performance régionale (25.6), devançant largement l’Océanie (40.1), l’Amérique du Sud (40.5), l’Asie (47.1) et l’Afrique (58.1), il s’agit également de la seule région en déclin par rapport à l’année précédente, faisant ainsi baisser la moyenne mondiale.

Recul de la Chine et de la Turquie

Déjà classée première sur 177 pays et territoires dans l’édition 2018, la Suisse confirme cette année sa position sur la première marche du podium, suivie par le Danemark, la Norvège, la Suède et l’Islande. Bien que l’Allemagne ait gagné un rang en se hissant de la 8e à la 7e place, un léger déclin dans le sous-indice droits humains a affecté son score général. La France a récemment adopté une loi pionnière relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre concernant les conditions de fabrication des produits. Pour le GRP, «les entités concernées par la loi gagneraient à prioriser leurs efforts sur les tierces parties opérant dans des juridictions à risques ESG, telles que la Turquie, classée 105e, et la Chine, classée 106e». La Turquie et la Chine représentent d’importants partenaires commerciaux, aussi bien en termes d’importations que d’exportations. Avec un recul dans leurs positions relatives de 7 et 4 rangs respectivement, une tendance négative se profile.

L’indice ESG (ESGI) mesure les enjeux liés à trois domaines majeurs: l’environnement (30%), les droits humains (50%) et la santé & sécurité des personnes (20%). Comprenant 45 variables, la seconde édition de l’indice ESG offre un score de risque sur une échelle allant de 0 à 100, où 0 représente le risque le plus faible et 100 le risque le plus élevé. La Suisse obtient l'indice le plus faible (13,62).