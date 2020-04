La Suisse est un des pays européens où le virus frappe le plus

La Suisse compte vendredi 805 personnes mortes du Covid-19 selon les chiffres quotidien de l'Office fédéral de la santé publique. Selon les données des Cantons à la mi-journée, la barre des 1000 morts pourrait bientôt être franchie, avec 958 décès déjà signalés.

La Suisse connaît toujours l'une des incidences les plus élevées, avec 283 cas en moyenne 100'000 habitants en Europe. Actuellement, 24'308 cas ont été testés positifs, soit 734 de plus que jeudi.

Genève (786,6) est désormais davantage touché par la pandémie que le Tessin (781,1) si l'on prend l'incidence. Viennent ensuite Vaud (578,7) et Bâle-Ville (511,4). Le Valais suit avec 442,5, puis les Grisons (348,3). Les autres cantons sont loin derrière.

87% avec maladie

Sur toutes les personnes hospitalisées, 61% étaient des hommes et 39% des femmes. Et parmi les 2443 personnes hospitalisées pour lesquelles des données complètes sont disponibles, 13% n'avaient aucune maladie préexistante et 87% en avaient au moins une.

Les trois plus fréquemment mentionnées étaient l'hypertension (chez 52% des personnes hospitalisées), les maladies cardiovasculaires (31%) et le diabète (23%). Les trois symptômes les plus courants étaient la fièvre (67%), la toux (65%) et les problèmes respiratoires (40%). De plus, 44% avaient une pneumonie.

Depuis le premier cas de Covid-19 confirmé en laboratoire survenu le 24 février dernier, le nombre de cas n'a cessé d'augmenter. À ce jour, environ 184'750 tests ont été effectués, dont 15% étaient positifs: plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne. (ats/nxp)