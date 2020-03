La Suisse peut-elle se payer une 13e rente AVS?

«Il est anormal que la BNS accumule des réserves faramineuses et que la Confédération dégage des bonis de plusieurs milliards chaque année alors que la population voit son pouvoir d’achat se réduire en raison des hausses de prime maladie et du prix surfait des loyers. Il y a assez d’argent en Suisse pour verser des rentes décentes.» C’est avec cette déclaration tonitruante que Pierre-Yves Maillard, le président de l’Union syndicale suisse (USS), a lancé jeudi à Berne la bataille pour la création d’une 13e rente AVS. Les syndicats et la gauche ont 18 mois pour récolter 100'000 signatures afin de faire aboutir leur nouvelle initiative populaire fédérale (lire l’encadré).

Une 13e rente AVS, c’est un peu comme un 13e salaire. Cela mettrait du beurre dans les épinards. Pour un travailleur dans la construction, marié à une fleuriste à 50%, les syndicats ont calculé que cela représenterait une rente supplémentaire de 3555 francs par année, soit 296 francs par mois. Vania Alleva, la présidente d’Unia, voit dans la hausse de la rente AVS un grand coup de pouce pour les femmes. «D’abord, l’AVS favorise les petits revenus grâce à la redistribution, ce qui profite aux femmes. Et un tiers de celles-ci ne perçoivent pas de rente du 2e pilier.»

Une extension ou une compensation

Le problème pour la gauche syndicale, c’est pour l’instant le peuple. Il a refusé à plusieurs reprises une extension des prestations du 1er pilier. En 2016, il a rejeté à près de 60% une hausse de 10% des rentes AVS. Un an plus tard, échec également pour une hausse mensuelle de 70 francs en faveur du rentier AVS – réforme couplée, il est vrai, à l’élévation de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans. Les syndicats ne foncent-ils pas tête baissée vers un nouvel échec? Ils estiment que la situation a totalement changé car les rentes du 2e pilier ont entre-temps beaucoup baissé. Il ne s’agit donc plus d’une «extension» de prestation sociale mais d’une «compensation» pour les pertes dans la prévoyance professionnelle.

Il n’en reste pas moins que le coût d’une 13e rente AVS est estimé à plus de 2 milliards par année. La Suisse peut-elle se la payer? Oui, assure Pierre-Yves Maillard. Il cite trois sources de financement. D’abord l’argent de la BNS, qui thésaurise des dizaines de milliards à disposition de la Confédération et des cantons. Ensuite les cotisations AVS, que l’on pourrait augmenter de 0,35 point. Enfin, on pourrait aussi élever d’un chouïa la TVA. Toutes ces solutions apparaissent préférables à la gauche que de laisser les gens cotiser individuellement dans le 3e pilier. «Cela profite avant tout aux institutions financières alors que l’argent placé dans l’AVS rapporte bien plus aux salariés», explique Barbara Gysi, la vice-présidente du PS.

«Paquet cadeau sous un nouvel emballage»

Une 13e rente AVS? À droite, on soupire bruyamment. «L’initiative AVS+ de 2016 est de retour. La gauche a simplement changé l’emballage. Et la prochaine fois, va-t-elle appeler son initiative Prime de Noël?» lâche Philippe Nantermod, vice-président du PLR. Il faut bien comprendre qu’on a à chaque fois affaire à une hausse des prestations de l’AVS. Or celle-ci a besoin d’être assainie. Si nous n’avons pas eu une baisse des rentes AVS, c’est parce que nous avons puisé dans les réserves.» Mais ne pourrait-on pas faire appel à la BNS? «Le peuple a déjà tranché la question en 2006. Il a refusé l’initiative populaire qui demandait que les bénéfices de la BNS soient versés à l’AVS.» Un rejet à près de 60%, mais qui date de 14 ans. Nantermod ne souhaite pas toucher à l’argent de la BNS pour assurer le fonctionnement de l’AVS «car on entre dans les cuisines du diable».

L’UDC, en revanche, n’a pas de problème moral à prendre l’argent de la BNS pour l’AVS. «Mais cela doit servir à assainir l’AVS et non pas à financer une nouvelle prestation», précise Céline Amaudruz, la vice-présidente de l’UDC. Elle s’oppose farouchement à l’augmentation des cotisations AVS et du taux de TVA. «La gauche est en train de prendre dans le porte-monnaie des gens et des entreprises d’un côté pour faire de la redistribution de l’autre côté. Elle donne un titre séduisant à son initiative, mais cette dernière s’avère aussi néfaste que la rente-pont que le parlement est en passe de voter.»

En attendant que la gauche fasse aboutir son initiative, le débat sur l’AVS va se poursuivre au plus haut niveau. Le Conseil fédéral a présenté un projet de stabilisation (AVS 21). Il vise à maintenir le niveau des rentes mais aussi à enrayer les déficits. Comment? En élevant l’âge de la retraite des femmes à 65ans et en augmentant le taux de TVA à partir de 2022.

Seule bonne nouvelle dans le ciel chargé de l’AVS: un financement supplémentaire annuel de 2 milliards lui a été alloué. Il faisait partie du paquet ficelé sur la réforme fiscale des entreprises que le peuple a accepté en mai 2019.