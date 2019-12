Quelque 30'000 personnes fêtent Saint-Nicolas

Les festivités de la Saint-Nicolas à Fribourg connaissent un succès qui ne se dément pas: 30'000 personnes ont assisté samedi au traditionnel défilé du patron de la ville, le menant du Collège St-Michel à la Cathédrale qui porte son nom, ont annoncé les organisateurs.

Le saint patron de la ville était accompagné de son inséparable âne Babalou et pour la première fois de son apprenti Balou, de la troupe habituelle rejointe par Sainte Barbe et Sainte Catherine - toutes deux Patronnes également de la Ville, de quelque 250 musiciens et chanteurs du chœur St-Michel, du chœur des Marmousets et de celui des Enchanteurs, des fifres et de la fanfare du collège St-Michel ainsi que d'une classe de l'école primaire du Jura.

Bénéfices redistribués

Comme à l'accoutumée, de nombreuses animations pour petits et grands ont jalonné la journée du samedi. Les cinq représentations du théâtre de marionnettes, retraçant l'histoire de Saint Nicolas, ont attiré de nombreux spectateurs.

Les bénéfices récoltés par le collège St-Michel lors de la manifestation seront redistribués à divers organismes soutenant l'enfance défavorisée dans le canton. Les festivités se poursuivent dimanche avec plus d'une vingtaine d'activités déclinées sur le thème du voyage. (ats/nxp)