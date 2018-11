6 mois de moins pour le judoka condamné

La faute demeure très lourde, mais le condamné a compris le mal qu’il a causé à sa jeune victime. En résumé, c’est ce qui a conduit la Chambre pénale d’appel et de révision à abaisser la peine de prison ferme infligée au professeur de judo genevois condamné en mars. Au lieu de douze mois à purger derrière les barreaux, il en effectuera six (sous le régime de semi-détention). En revanche, la peine de trois ans avec sursis retenue par le Tribunal correctionnel en première instance demeure inchangée.

Le quinquagénaire se trouvait face aux juges pour avoir entretenu plusieurs relations sexuelles avec l’une de ses jeunes élèves entre 2014 et 2015. La victime, âgée de moins de 16 ans au moment des faits, était alors une enfant au sens juridique du terme.

À la barre, l’homme avait admis ses méfaits. En revanche, lui et son avocate écartaient les notions de contrainte et de viol que réclamaient la partie plaignante et le Ministère public. Sur ce point, ils ont été entendus, notamment en raison des déclarations changeantes de la jeune fille.

L’instructeur sportif contestait également le nombre de relations sexuelles figurant sur l’acte d’accusation. Au lieu des 10 à 100 actes retenus par le Parquet, les juges ont basé leur verdict sur huit relations sexuelles prohibées.

Il n’empêche. Le verdict de son procès en appel réitère combien l’homme «a profité de l’ascendant qu’il avait résultant de sa position d’entraîneur, de second père, de confident qu’il incarnait, du jeune âge de la victime, pour régulièrement la contraindre à supporter des attouchements et l’acte sexuel complet. Il a ainsi gravement nui au développement de l’adolescente, s’en est pris à sa liberté sexuelle, sans égard pour sa santé», poursuivent les juges.

Si la condamnation pour acte d’ordre sexuel avec un enfant n’était pas remise en question, le professeur de judo espérait obtenir un sursis complet à la suite de ce procès en appel. Il n’en a pas été ainsi bien que sa peine de prison ferme ait été diminuée de moitié. «Cette décision est déjà une satisfaction, réagit son avocate, Me Valérie Pache Havel. Elle tient compte à juste titre de la prise de conscience de mon client et du pronostic favorable le concernant.»

Du côté de la partie plaignante, Me Lorella Bertani retient surtout que le professeur de judo «a bien fait de renoncer à plaider l'acquittement: les faits sont établis. Il a profité d'une jeune fille qui souffre encore aujourd'hui.»