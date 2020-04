Plus de 90 tonnes de matériel médical atterrissent à Cointrin

L'Aéroport de Genève vient de recevoir sur son tarmac un invité de poids: un Boeing 747 en provenance de Shangaï. Affrété par la Chambre de commerce de Genève (CCIG) et la Chambre de Commerce Suisse-Chine (CCSC), l'appareil doit livrer près de 92 tonnes de matériel médical, d'une valeur de plus de 3 millions de francs, selon le communiqué de la CCIG.

2,5 millions de masques chirurgicaux

En détails, ce sont près de 2,5 millions de masques chirurgicaux (type IIR) et masques FFP2, 220'000 lunettes de protection, 10 millions de gants de protection et 1100 thermomètres frontaux qui doivent être distribués à treize hôpitaux romands et tessinois (dont les HUG et le CHUV) et à quatre faîtières de pharmaciens (dont pharmaGenève ou encore la Société vaudoise de pharmacie). Ce matériel a été produit par l’entreprise d'État chinoise SinoPharm Group.

À noter que cette opération prénommée «Matériel médical pour nos soignants» aurait nécessité quinze jours de travail à une équipe de bénévoles pour être mise sur pied. Outre la CCIG et la CCSC, d'autres partenaires privés ont financé ce projet dont la Société générale de surveillance, la Banque cantonale de Genève, Genève Aéroport ou encore les études d'avocats Schellenberg Wittmer et Becker McKenzie.

Une seconde livraison est attendue durant le «courant du mois d’avril».