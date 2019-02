A Genève, l’église du Sacré-Cœur panse ses plaies

De l’extérieur, l’église du Sacré-Cœur, à Plainpalais, à Genève, donne le change. Enserrée dans ses échafaudages, elle semble simplement subir un ravalement de façade. En réalité, ce n’est pas un lifting qu’elle reçoit, mais des soins intensifs. L’été passé, les flammes ont ravagé cet édifice classé et l’ont rongé jusqu’à l’os. Aujourd’hui, l’intérieur semble tout droit sorti d’une zone de guerre. Visite.

En juillet, le feu a pris sous le toit. Selon nos informations, il pourrait être d’origine criminelle. Hier, le Ministère public n’était pas en mesure de le confirmer. Les pompiers ont été mis à rude épreuve, utilisant parfois en simultané quatre lances projetant chacune 2600 litres d’eau à la minute. Ils sont parvenus à maîtriser l’incendie. Mais les dégâts sont considérables.

Sept mois plus tard, le plafond de la nef repose toujours sur des béquilles: quinze vérins prêtent main-forte aux piliers en pierre. Par endroits, il est éventré, les trous servent à aérer le ventre de la bête. Il faut que les planchers du premier étage puissent sécher. Certaines parties partent en miettes, le plâtre n’a pas aimé boire la tasse.

Si la majorité des statues et des tableaux ont pu être évacués rapidement, les fresques murales, elles, sont condamnées à rester dans cet environnement humide et poussiéreux. Et elles n’aiment pas ça. «Les murs sont gorgés d’eau, encore aujourd’hui», explique Sibylle Sauvin Jean, du bureau Architecture plurielle, mandaté pour la démolition-reconstruction. «Des peintures ont commencé à peler sous l’effet de l’humidité.» Une équipe de restaurateurs veille au grain. Des constellations de compresses masquent les stigmates.

Une charpente en charbon

Le plus surprenant se trouve à l’étage. Les combles sont béants. «C’est impressionnant. Et d’une tristesse folle», commente Philippe Fleury, président du conseil de paroisse du Sacré-Cœur. La charpente plus que centenaire tient certes encore vaillamment debout. Mais le bois est devenu charbon. «Elle ne présente pas de danger, nous avons procédé à des vérifications afin que les ouvriers puissent œuvrer en sécurité», précise l’architecte. La dizaine de travailleurs, masque sur le nez, balaie, manie la brouette pour déposer les gravats sur deux tapis roulants qui les recrachent à l’extérieur. La suie noircit les casques de chantier, tapisse les morceaux de carrelage restants et les poumons des visiteurs du jour.

Sur un côté des combles, deux salles dédiées au catéchisme et aux cours de langue semblent abandonnées depuis des années. Le champignon se fait papier peint, «la moisissure est apparue en trois jours», relève Sibylle Sauvin Jean.

Fidèles relogés

L’extension de l’église aussi est sinistrée. Construite en 1939, elle abritait notamment des chambres occupées par des étudiantes, un foyer et une salle de réunion. Et l’activité de la communauté hispanophone, qui regroupe près de 1500 fidèles. Après la communauté italienne aux Eaux-Vives, c’est la paroisse d’Onex et du Petit-Lancy qui leur propose un accueil. Président de la communauté hispanophone, Michel Forni fait part de sa reconnaissance. «La générosité de ces communautés nous aide à encaisser le choc et à continuer à faire vivre la paroisse.» Seul bémol: le nombre de fidèles est en baisse, «ils se sont probablement repliés sur des lieux moins excentrés».

Sécuriser, sécher, vider

Depuis le sinistre, les travaux s’enchaînent. Il a d’abord fallu sécuriser le bâtiment, «ça a pris du temps, on ne savait pas ce qui tenait, quelles structures étaient fragilisées», explique Philippe Fleury. Il faut ensuite pomper l’eau, évacuer les œuvres d’art, arracher les parquets et les tapisseries ainsi que tout ce qui risque de pourrir, installer des machines pour sécher et garantir une température minimale pour combattre l’humidité et le gel dans les murs. Débarrasser, surtout, le mobilier endommagé par l’eau et le feu, et déblayer les tonnes de gravats. Un travail de titan toujours en cours. Bref, il a fallu dépecer l’église. «Il ne reste que les murs…» résume Philippe Fleury.

La priorité aujourd’hui: redonner un véritable toit à l’église. Dès la semaine prochaine, des grues viendront démembrer la charpente calcinée. «Ensuite, nous devrons élaborer un projet de rénovation. La tâche sera complexe car le bâtiment est classé», indique l’architecte. Le président du conseil ajoute qu’après, il faudra reconstruire «et cela représente un véritable défi car nous n’en avons pas les moyens (lire ci-contre). On visera une reproduction fidèle mais tout ne pourra pas être identique car l’église ne répondait plus à certaines normes.» Il estime que le chantier devrait durer au moins trois ans.

Sibylle Sauvin Jean tient encore à mentionner que pour tous les paroissiens, «ce bâtiment avait une âme. De plus, il revêt une importance historique, cultuelle, culturelle. C’est important de pouvoir le faire revivre.»

(24 heures)