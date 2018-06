A près de 200 km/h sur une route cantonale

Un Français de 20 ans a été flashé vendredi à 195 km/h à Bovernier (VS) sur un tronçon limité à 80 km/h. Cette infraction est un délit de chauffard. Le conducteur faisait partie d'un groupe dont plusieurs autres automobilistes ont aussi été pincés.

La police cantonale valaisanne était informée du passage de plusieurs dizaines de voitures de sport réunies en amicale sous les couleurs d?une même marque, a-t-elle indiqué samedi. Elle a donc déployé un dispositif comprenant plusieurs radars sur l?axe du Grand-St-Bernard et de la Forclaz notamment.

Vers 11h30, à Bovernier, sur un tronçon limité à 80 km/h, deux automobilistes ont d'abord été flashés à des vitesses respectives de 124 km/h et 125 km/h. Peu après, un troisième a été mesuré au moyen d?un radar laser à une vitesse de 195 km/h après déduction de la tolérance (5 km/h).

Sur décision du Ministère public, le chauffard de 20 ans a dû s?acquitter d?une garantie d?amende de 3500 francs assortie d?une interdiction de conduire d?une durée indéterminée sur le territoire suisse.

Plusieurs interpellations

La centrale d'engagement de la police cantonale a en outre enregistré de nombreux appels dénonçant le comportement irrespectueux de certains membres de cette amicale.

Dans l'après-midi, près d'une vingtaine de participants ont également été interpellés et dénoncés pour diverses infractions de vitesse et dépassements interdits alors qu?ils circulaient sur l'axe du col de la Forclaz. Les contrevenants sont tous de nationalité étrangère et leur véhicule immatriculé à l'étranger. (ats/nxp)