Accident de la circulation à Porrentruy

Dimanche matin, à 7h50, une automobiliste circulait de Porrentruy en direction de la frontière. Parvenue à l’entrée de la localité de Fahy, la conductrice s'est assoupie.

Sa voiture a alors dévié sur sa gauche et heurté un poteau électrique, puis un muret en béton, pour finir sa route sur un véhicule stationné.

Suite à cela, l'automobile est partie en embardée et a terminé sa course sur le toit. Par chance, la conductrice n'est pas blessée et a réussi à s’extraire de sa voiture.

Des mesures ont été prises afin de sécuriser les lieux au niveau de la ligne électrique tombée, ainsi que les Ponts & Chaussées pour le rétablissement de l’endroit.