Accueil triomphal pour les Nobel du cru

C’est avec une longue «standing-ovation» que les Romands ont accueilli samedi soir «leurs» Prix Nobel, de retour de Stockholm. Devant un Victoria Hall plein à craquer, les astrophysiciens Michel Mayor et Didier Queloz ne boudent pas leur plaisir d’être à Genève, pour leur première conférence publique après dix jours qu’ils ont qualifié «de folie» dans la capitale suédoise.

«Nous avons été gâtés par d’innombrables cérémonies et rencontres à Stockholm, lance l’aîné des deux, Michel Mayor, mais c’est quand même différent de célébrer ce prix à Genève.» Son ancien doctorant, Didier Queloz, est tout aussi ravi de l’accueil triomphal que leur a réservé le public genevois: «Quel bonheur d’être ici avec vous ce soir! Merci!»

Fierté

Les deux chercheurs de l’Observatoire de Genève, lauréats du Prix Nobel de physique pour avoir élargi nos horizons en découvrant la première exoplanète en 1995, ont reçu à cette occasion la médaille «Genève reconnaissante» des mains de la maire de la Ville, Sandrine Salerno. L’Université de Genève, dans le cadre de laquelle cette découverte a été faite, est également distinguée.

Chacun semble aussi fier de ce Prix Nobel que s’il l’avait lui-même reçu. «Un peu de cette gloire mondiale rejaillit sur l’Université de Genève», déclare sur scène la conseillère d’État en charge de l’Instruction publique, Anne Emery-Torracinta, qui était elle aussi à Stockholm. «J’ai une pensée particulière pour Didier Queloz, un pur produit de notre système de formation puisque, de l’école primaire à l’Université, il a fait toutes ses classes à Genève.»

Tous les intervenants encensent le travail de ces astrophysiciens qui ont réussi à prouver, grâce à de savants calculs et des instruments de mesure novateurs, l’existence d’une planète – baptisée du doux nom de «51 Pegasi b» – située hors de notre système solaire. C’était pourtant loin d’être une évidence au début des années 90. Le recteur de l’Université de Genève, Yves Flückiger, salue le courage des deux nobélisés, dont les recherches allaient alors à l’encontre des théories admises. Mais si à l’époque seuls une poignée de scientifiques s’intéressaient aux exoplanètes, c’est devenu un domaine d’études majeur. Depuis lors, on a déjà découvert plus de 4000 exoplanètes.

«Après avoir entendu parler de leur Prix Nobel, j’ai regardé une vidéo pour savoir ce que sont les exoplanètes, confie Michèle, une Genevoise venue à la conférence du Victoria Hall. C’est passionnant et vertigineux! Et puis, je trouve bien que la recherche scientifique s’ouvre sur la cité.»

«Arrêtez de rêver!»

Bien que ces lointaines planètes fassent rêver, Michel Mayor et Didier Queloz tempèrent les fantasmes qu’elles peuvent susciter. «Nous n’avons pas encore trouvé d’équivalent de la Terre», souligne Didier Queloz. Et d’expliquer que les nombreuses conditions sine qua non à l’apparition de la vie dans l’univers restreignent le champ des possibilités.

Quant à Michel Mayor, sans pour autant écarter l’hypothèse de la vie extraterrestre, il tient à briser un mythe: «Arrêtez de rêver à migrer sur une exoplanète! Même si on en découvre une propice à la vie, la plus proche d’entre elles se trouve à trente années-lumière. Il faudrait donc voyager plusieurs millions d’années pour s’y rendre. C’est long, surtout dans une boîte de conserve. Il n’y a pas de plan «B», nous devons prendre soin de notre planète.»

Auparavant, les deux Nobel du cru avaient été accueillis en grande pompe à leur descente d’avion dans l’après-midi. Le conseiller d’État Thierry Apothéloz, le président du Grand Conseil Jean-Marie Voumard et le conseiller administratif de la Ville de Genève Sami Kanaan, accompagnés de leurs huissiers respectifs, les attendaient sur le tarmac. «Vous faites désormais partie du patrimoine genevois, et ceci pour l'éternité», leur a lancé Thierry Apothéloz.

Depuis l’attribution de leur Prix Nobel, les deux lauréats sont tellement sollicités que l’Université leur a adjoint une personne à plein-temps pour gérer leur agenda. Ils n'auront pas le temps de se reposer sur leurs lauriers, puisque Didier Queloz est parti hier pour le centre spatial de Kourou, en Guyane, d’où sera lancé mardi le premier satellite scientifique suisse, CHEOPS, qui ira récolter des données sur les exoplanètes.