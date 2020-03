Actions et grève contre la réforme des pensions

Une partie des employés de l'Etat de Fribourg participent mercredi à une journée d'actions et de grève contre la réforme de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg (CPPEF) à l'appel du syndicat SSP. Ils ne peuvent se rassembler, coronavirus oblige.

Au lieu de manifester devant le bâtiment de la Direction des finances, puis de partir en cortège, les participants doivent se réunir à 14h00 en assemblée générale à Givisiez. L'interdiction est tombée mardi en fin d'après-midi, à la surprise générale, via une décision du préfet de la Sarine Carl-Alex Ridoré.

Se fondant sur le principe de précaution, ce dernier a invoqué la décision du Conseil fédéral de proscrire les rassemblements excédant 1000 personnes jusqu'au 15 mars. Ce qui a suscité la colère de Gaétan Zurkinden, secrétaire régional du Syndicat des services publics (SSP), pour qui tout semblait réglé, avec une limitation à 750 manifestants.

Avec Pierre-Yves Maillard

Les participants se sont réunis entre 09h00 et 10h00 sur leurs lieux de travail. Ils devaient se prononcer sur la suite du mouvement et sur trois revendications: réouverture de négociations avec le Conseil d'Etat, retardement du débat devant le Grand Conseil et tenue d'une nouvelle journée d'actions et de grève en cas de non-entrée en matière.

A noter que le conseiller national Pierre-Yves Maillard (PS/VD), président de l'Union syndicale suisse (USS), viendra les soutenir mercredi soir. Il prendra part à une discussion, toujours à Givisiez.

Parmi les entités touchées, l'Hôpital fribourgeois (HFR) a indiqué ne pas ressentir d'impact négatif du mouvement de grève sur les patients. Toutes les prestations médicales ont été maintenues. La sécurité et la qualité des soins sont assurées pendant toute la journée.

La direction de l'HFR a toutefois interdit les piquets de grève dans les halls d'entrée de ses sites, en raison du risque de propagation du coronavirus. Elle a dit regretter le choix du SSP de maintenir le mouvement, à un moment où l'hôpital fonctionne à pleine capacité, tout en étant fortement sollicité par l'épidémie.

Division syndicale

Le SSP est l'organisateur de cette journée d'actions et de grève, au nom de ses membres et avec le soutien de l'Union syndicale fribourgeoise (USF). Il conteste la dernière version du plan d'assainissement de la caisse de pension proposé par le Conseil d'Etat, la jugeant trop défavorable aux assurés.

Le 7 novembre, le SSP avait organisé une manifestation ayant rassemblé un millier de personnes. Mais depuis la mobilisation du 20 février 2019, qui avait réuni près de 4000 manifestants à Fribourg, le front syndical s'est divisé, la Fédération du personnel de l'Etat de Fribourg (FEDE) s'étant ralliée aux vues gouvernementales.

Pour rappel, le Conseil d'Etat a présenté le 25 septembre la nouvelle mouture de son projet de réforme, afin de répondre aux exigences légales d'ici à 2052. Il a affirmé avoir ficelé un modèle «bien équilibré», négocié avec les partenaires sociaux et prévoyant une injection cumulée de 380 millions de francs par le canton.

Par ailleurs, le SSP a informé mardi sur le rapport d'experts indépendants sur la situation de la CPPEF tirée des comptes 2019. Il apparaît, selon le document publié par le syndicat, que les pertes de rente maximales seraient de 15% pour certains assurés et non de 9,5% comme annoncé par le gouvernement.

De plus, il ressort que le maintien, à conditions équivalentes, du système de primauté des prestations coûterait moins cher que le passage, voulu par le projet du Conseil d'Etat, à celui de la primauté des cotisations. Ce système est devenu souvent la règle en matière de deuxième pilier, au vu de la diminution des rendements. (ats/nxp)