Addictions: la Fondation RDR mise sur le coaching

Privée par l'Etat du Valais d'une autorisation d'exploiter un foyer, la Fondation Rives-du-Rhône (RDR) rebondit: elle mise sur l'ambulatoire et des séjours pour soigner les addictions sur la base d'un concept thérapeutique qu'elle défend depuis plus de 30 ans.

Les Rives-du-Rhône «ne sont pas à terre», même si en mai 2019, sa requête d'exploiter un foyer à Lens (VS) lui a été refusée par l'Etat du Valais. «Nous nous adaptons à cette nouvelle situation», a indiqué jeudi matin à la presse Xavier Lavanchy président de la Fondation Rives-du-Rhône.

Désormais, la fondation qui prend en charge des personnes souffrant d'addictions, mise sur le coaching en ambulatoire et personnalisé, l'accompagnement socio-éducatif à domicile et, sa marque de fabrique, les séjours de santé et de rupture dans le désert et à la montagne. Le tout en se basant sur un concept thérapeutique qu'elle défend depuis 38 ans et qui se caractérise notamment par «la recherche du sens de la vie, en visant l'abstinence, si possible».

Trois chargés de mission

Les dernières années ont été houleuses pour la Fondation Rives-du-Rhône. Elle a divorcé d'Addiction Valais et ouvert en janvier 2018 un nouveau foyer. Mais sans autorisation d'exploiter du canton, qui estime que l'offre actuelle en matière de prise en charge des addictions est largement suffisante dans le canton, elle a dû licencier son personnel, soit douze personnes. «Toutes, sauf une partie à la retraite, ont retrouvé du travail», a précisé Xavier Lavanchy.

Actuellement, la fondation Rives-du-Rhône compte trois chargés de mission qui prennent en main les nouvelles prestations proposées. «Depuis 2018, nous avons 80 dossiers ouverts et nous avons quotidiennement des demandes», assure Xavier Roduit, l'un des chargés de mission. (ats/nxp)